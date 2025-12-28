米国U6失業率は、米国の失業率計算方法の代替案を提供し、多くの場合、最も真実を明らかにする失業指標とみなされ、また、全民間労働力に対する失業者の割合を示しています。しかし、主要失業率指標U3とは異なり、U6には過去4年間に積極的に雇用を探してきた個人が考慮されるとともに、以下の 「境界線」とみなされる失業者カテゴリが含まれます。

成功しなかった試み（12ヶ月間）の後に求職を停止した個人。彼らは現在の経済状況では失望し、現時点では雇用を不可能としています。これらの失業者は「落胆した労働者」と呼ばれています。

仕事を見つけることができるが現時点で雇用を求めていない個人

学校に戻り、就職を拒否した個人

不利な経済状況のためにパートタイムまたは臨時の仕事をしている個人: 現在フルタイムの仕事がありません。このカテゴリはU3では就業者とみなされ、失業統計には含まれていません。

多くの経済学者は、U6はU3指標指標に含まれていないが労働市場に間接的に関係する個人を考慮するため、国の失業状況をよりよく明らかにしていると信じています。

失業統計データは、全国の約11万人（6万世帯）のインタビューによって収集されています。16歳未満の個人、軍に勤務する個人、矯正施設及び精神病院にいる個人は調査から除外されます。

失業率は、国の経済発展の重要な指標の1つです。これは予測指標ではありません。その伸びや減少は、経済状況の変化の結果です。

失業の減少は、ドル相場にプラスと見られます。

直近値: