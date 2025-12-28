ISM非製造業PMI（ISM Non-Manufacturing PMI ）は、報告月の米国サービス部門の経営状況と活動を反映しています。供給管理研究所 (The Institute of Supply Management、ISM) は、米国に4万人以上の会員を持つ非営利の供給管理組織です。

この指数は、米国の17業種での375社の代表者の調査に基づいて計算されています。マークイットとは異なり、ISMは民間企業だけでなく、一般的なNAICS（North American Industrial Classification System、北米産業分類システム）リストに基づいています。回答者は、その経済活動の次の側面について説明します。

事業活動：事業活動レベルの変化の速度と方向

顧客からの新規受注

雇用の増加または減少

仕入れ

在庫：在庫が増加したか減少したか

価格：会社が商品やサービスにより多額/少額の支払いを行っているかどうか

注文の滞り（増加または減少）

新規輸出注文

輸入品 - 輸入された商品とサービスの量

在庫感情：在庫が急速に伸びるかゆっくり伸びるか

アンケートには相対的な見積もり（状況がより改善、悪化、または変化していない）があります。回答は、回答企業の重みを考慮して推定されます。値は季節調整されています。結果として生じる非製造PMIは、異なる重み（新規注文、生産、雇用、供給及び在庫）を有する4つのディフュージョンインデックスの合成です。

50を超える指数はサービス部門の活動の一般的な伸びを示し、50を下回る指数は経済の縮小を示しています。値が50から離れるするほど、状況の変化率は大きくなります。

PMIは、経済的健康の重要な指標です。サービス部門は国のGDPに大きく貢献するため、PMIは景気後退や成長の先行指標とみなされます。購買担当者は、短期間で作業して経済状況の変化傾向を評価できるため、市場状況がいつ変化するかを最初に知っています。指数はGDPより早く発表され、労働統計局から報告されているため、これは先行指標です。

非製造業PMIの成長は、通常、米ドルに対してプラスと見なされます。

直近値: