ISM米国非工業購買担当者景気指数(PMI) (ISM United States Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
ISM非製造業PMI（ISM Non-Manufacturing PMI ）は、報告月の米国サービス部門の経営状況と活動を反映しています。供給管理研究所 (The Institute of Supply Management、ISM) は、米国に4万人以上の会員を持つ非営利の供給管理組織です。
この指数は、米国の17業種での375社の代表者の調査に基づいて計算されています。マークイットとは異なり、ISMは民間企業だけでなく、一般的なNAICS（North American Industrial Classification System、北米産業分類システム）リストに基づいています。回答者は、その経済活動の次の側面について説明します。
- 事業活動：事業活動レベルの変化の速度と方向
- 顧客からの新規受注
- 雇用の増加または減少
- 仕入れ
- 在庫：在庫が増加したか減少したか
- 価格：会社が商品やサービスにより多額/少額の支払いを行っているかどうか
- 注文の滞り（増加または減少）
- 新規輸出注文
- 輸入品 - 輸入された商品とサービスの量
- 在庫感情：在庫が急速に伸びるかゆっくり伸びるか
アンケートには相対的な見積もり（状況がより改善、悪化、または変化していない）があります。回答は、回答企業の重みを考慮して推定されます。値は季節調整されています。結果として生じる非製造PMIは、異なる重み（新規注文、生産、雇用、供給及び在庫）を有する4つのディフュージョンインデックスの合成です。
50を超える指数はサービス部門の活動の一般的な伸びを示し、50を下回る指数は経済の縮小を示しています。値が50から離れるするほど、状況の変化率は大きくなります。
PMIは、経済的健康の重要な指標です。サービス部門は国のGDPに大きく貢献するため、PMIは景気後退や成長の先行指標とみなされます。購買担当者は、短期間で作業して経済状況の変化傾向を評価できるため、市場状況がいつ変化するかを最初に知っています。指数はGDPより早く発表され、労働統計局から報告されているため、これは先行指標です。
非製造業PMIの成長は、通常、米ドルに対してプラスと見なされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ISM米国非工業購買担当者景気指数(PMI) (ISM United States Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
