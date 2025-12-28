経済指標カレンダー
米国小売コントロール前月比 (United States Retail Control m/m)
|中
|0.8%
|0.4%
|
-0.1%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|-0.1%
|
0.8%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
小売制御前月比は、報告された月のコントロールグループの前月と比較した小売販売量を反映します。このグループには、食品、自動車、建設資材、自動車燃料を除いたすべての米国小売業者が含まれます。
これらのグループは、揮発性が高いために指標から除外されています。たとえば、季節産品の価格は、他の国や他の気候帯から輸入しなければならない時期に増加します。単価が高いため、自動車は一般的な小売販売では非常に揮発性が高いと考えられています。したがって、販売台数のわずかな増加でさえが小売販売の金額の増加につながります。建設材料は季節的特性のため計算から除外されています。建設や改築は伝統的に夏に活発であり、そのため小売売上高は現在増加しています。自動車燃料の小売販売も、人々が全国の車で旅を始める夏に増加しています。
コントロールグループは、「コア」消費者支出の尺度として使用され、さらなるPCE計算に適用されます。これは補助的指標であるため、国のインフレを間接的に特徴付けられます。したがって、PCEを通じて間接的にドル相場に影響を与えます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"米国小売コントロール前月比 (United States Retail Control m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
