小売制御前月比は、報告された月のコントロールグループの前月と比較した小売販売量を反映します。このグループには、食品、自動車、建設資材、自動車燃料を除いたすべての米国小売業者が含まれます。

これらのグループは、揮発性が高いために指標から除外されています。たとえば、季節産品の価格は、他の国や他の気候帯から輸入しなければならない時期に増加します。単価が高いため、自動車は一般的な小売販売では非常に揮発性が高いと考えられています。したがって、販売台数のわずかな増加でさえが小売販売の金額の増加につながります。建設材料は季節的特性のため計算から除外されています。建設や改築は伝統的に夏に活発であり、そのため小売売上高は現在増加しています。自動車燃料の小売販売も、人々が全国の車で旅を始める夏に増加しています。

コントロールグループは、「コア」消費者支出の尺度として使用され、さらなるPCE計算に適用されます。これは補助的指標であるため、国のインフレを間接的に特徴付けられます。したがって、PCEを通じて間接的にドル相場に影響を与えます。

