カレンダーセクション

経済指標カレンダー

米国非農業部門雇用者数 (United States Nonfarm Payrolls)

国：
米国
USD, 米ドル
情報源：
アメリカ合衆国労働統計局 (Bureau of Labor Statistics)
セクター
労働
64 K 120 K
-105 K
最後の発表 重要性 実際 予測
100 K
64 K
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

非農業部門雇用者数（Nonfarm Payrolls）は、指定された月に米国経済の農業以外のすべての部門で作成された新しい雇用の数を示します。 計算には軍事及び情報サービス、自営業者、民間世帯の雇用者は含まれていません。

報告された部門のリストには、専門及びビジネスサービス、ヘルスケア、金融、鉱業、建設、貿易、輸送及び倉庫、娯楽、ホスピタリティが含まれます。

この報告書は、経済の健全性の評価に使用される最も重要な米国の経済指標の1つです。これはしばしば市場を動かす指標とみなされます。非農業部門雇用者数は、米国のGDPの8割ほどをカバーします。

指標の伸びは、より多くの消費者がお金を稼いでおり、消費と消費者支出の両方が増加することを意味します。これは経済成長を刺激します。

このレポートの発表によっては、通常、外国為替市場におけるボラティリティが増加します。指標の伸びはドル相場にプラスと見られます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"米国非農業部門雇用者数 (United States Nonfarm Payrolls)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
64 K
120 K
-105 K
9月 2025
119 K
84 K
-4 K
8月 2025
22 K
129 K
79 K
7月 2025
73 K
132 K
14 K
6月 2025
147 K
130 K
144 K
5月 2025
139 K
131 K
147 K
4月 2025
177 K
126 K
185 K
3月 2025
228 K
139 K
117 K
2月 2025
151 K
193 K
125 K
1月 2025
143 K
208 K
307 K
12月 2024
256 K
213 K
212 K
11月 2024
227 K
176 K
36 K
10月 2024
12 K
229 K
223 K
9月 2024
254 K
267 K
159 K
8月 2024
142 K
104 K
89 K
7月 2024
114 K
241 K
179 K
6月 2024
206 K
287 K
218 K
5月 2024
272 K
218 K
165 K
4月 2024
175 K
197 K
315 K
3月 2024
303 K
176 K
270 K
2月 2024
275 K
220 K
229 K
1月 2024
353 K
186 K
333 K
12月 2023
216 K
1 K
173 K
11月 2023
199 K
-3 K
150 K
10月 2023
150 K
-8 K
297 K
9月 2023
336 K
1 K
227 K
8月 2023
187 K
12 K
157 K
7月 2023
187 K
-1 K
185 K
6月 2023
209 K
-19 K
306 K
5月 2023
339 K
1 K
294 K
4月 2023
253 K
23 K
165 K
3月 2023
236 K
-8 K
326 K
2月 2023
311 K
-35 K
504 K
1月 2023
517 K
16 K
260 K
12月 2022
223 K
57 K
256 K
11月 2022
263 K
-30 K
284 K
10月 2022
261 K
-97 K
315 K
9月 2022
263 K
33 K
315 K
8月 2022
315 K
156 K
526 K
7月 2022
528 K
-19 K
398 K
6月 2022
372 K
-229 K
384 K
5月 2022
390 K
-19 K
436 K
4月 2022
428 K
317 K
428 K
3月 2022
431 K
80 K
750 K
2月 2022
678 K
-413 K
481 K
1月 2022
467 K
-192 K
510 K
12月 2021
199 K
379 K
249 K
11月 2021
210 K
330 K
546 K
10月 2021
531 K
-54 K
312 K
9月 2021
194 K
-302 K
366 K
12345
