非農業部門雇用者数（Nonfarm Payrolls）は、指定された月に米国経済の農業以外のすべての部門で作成された新しい雇用の数を示します。 計算には軍事及び情報サービス、自営業者、民間世帯の雇用者は含まれていません。

報告された部門のリストには、専門及びビジネスサービス、ヘルスケア、金融、鉱業、建設、貿易、輸送及び倉庫、娯楽、ホスピタリティが含まれます。

この報告書は、経済の健全性の評価に使用される最も重要な米国の経済指標の1つです。これはしばしば市場を動かす指標とみなされます。非農業部門雇用者数は、米国のGDPの8割ほどをカバーします。

指標の伸びは、より多くの消費者がお金を稼いでおり、消費と消費者支出の両方が増加することを意味します。これは経済成長を刺激します。

このレポートの発表によっては、通常、外国為替市場におけるボラティリティが増加します。指標の伸びはドル相場にプラスと見られます。

