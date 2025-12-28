フィラデルフィア連邦準備制度理事会の資本的支出見通しは、フィラデルフィア連邦準備区域における今後6ヶ月間の設備投資の推定された変化を反映しています。この地域には、ペンシルバニア州、ニュージャージー州、デラウェア州が含まれます。

予測値は、地域の有力企業の調査に基づいて計算されています。業界の資本支出の一般的な評価に加えて、ビジネスリーダーは、企業の状況が改善するか、悪化するか、または変わらないかを推定するために世論調査されます。特に、新規注文、出荷、未発注、仕入先納期、在庫、支払価格、受領価格、従業員数、週当たりの平均労働時間を評価します。

フィラデルフィア連邦準備銀行の担当地域は、国の経済的に最も活発な地域の1つで、そのために設備投資の見通しはアナリストによって頻繁に監視されています。製造部門は通常、より鮮明な周期的性質を示し、経済全体よりも早い現在の変化を反映しています。したがって、この市場の参加者の期待は米国経済の先行指標となります。

指数は、肯定的な予測の割合と否定的な割合の割合との差として計算されます。最終的な指標値が正であれば、これは、地域の製造業者が生産に資本を投資する予定であることを意味します。ゼロ以下の指標は、景気の製造業部門における景況感の悪化を示しています。

しかし、フィラデルフィア連邦準備制度理事会の見通しがドルの変動を引き起こすことはめったにありません。

