ISM米国工業購買担当者景気指数(PMI) (ISM United States Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

国：
米国
USD, 米ドル
情報源：
供給管理研究所（Institute for Supply Management） (Institute for Supply Management)
セクター
ビジネス
N/D 49.3
48.7
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
ISM製造業PMI（ISM Manufacturing PMI）は、報告月の米国製造業における経営状況を示しています。供給管理研究所 (The Institute of Supply Management、ISM) は、米国に4万人以上の会員を持つ非営利の供給管理組織です。

この指数は、米国の18業種での数百社の代表者の調査に基づいて計算されています。マークイットとは異なり、ISMは民間企業だけでなく、一般的なNAICS（North American Industrial Classification System、北米産業分類システム）リストに基づいています。回答者は、その経済活動の次の側面について説明します。

  • 顧客からの新規受注
  • 生産（速度とレベル）
  • 仕入先納品時間（納品がより速いか遅いか）
  • 会社の在庫
  • 顧客の在庫（企業の顧客が保管している在庫のおおよその見積もり）
  • 価格（企業が製品とサービスにより多額/少額の支払いを行っているかどうか）
  • 注文の滞り（増加または減少）
  • 新しい輸出注文、つまり追加輸出のために受け取った注文数
  • 輸入品 - 輸入品目の量
  • 会社の雇用

アンケートには相対的な見積もり（状況がより改善、悪化、または変化していない）があります。回答は、回答企業の重みを考慮して推定されます。

値は季節調整されています。結果として生じる製造PMIは、異なる重み（新規注文、生産、雇用、供給及び在庫）を有する5つのディフュージョンインデックスの合成です。

50以上の指標値は業界の状況を改善を示し、50を下回る指数は、生産の経済的条件の縮小を示しています。値が50から離れるするほど、状況の変化率は大きくなります。

製造PMIは、経済的健康の最も重要な指標の1つです。製造業はGDPの重要な要素ではありませんが、今後の景気後退や成長の初期指標となります。購買担当者は、短期間で作業して経済状況の変化傾向を評価できるため、市場状況がいつ変化するかを最初に知っています。指数はGDPより早く発表され、労働統計局から報告されているため、これは先行指標です。

製造業PMIの伸びは、通常、米ドルに対してプラスと見なされます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"ISM米国工業購買担当者景気指数(PMI) (ISM United States Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
N/D
49.3
48.7
10月 2025
48.7
50.0
49.1
9月 2025
49.1
48.7
8月 2025
48.7
46.8
48.0
7月 2025
48.0
48.9
49.0
6月 2025
49.0
47.3
48.5
5月 2025
48.5
47.0
48.7
4月 2025
48.7
48.4
49.0
3月 2025
49.0
51.1
50.3
2月 2025
50.3
48.9
50.9
1月 2025
50.9
48.2
49.2
12月 2024
49.3
48.1
48.4
11月 2024
48.4
46.9
46.5
10月 2024
46.5
48.0
47.2
9月 2024
47.2
48.6
47.2
8月 2024
47.2
48.6
46.8
7月 2024
46.8
49.4
48.5
6月 2024
48.5
49.2
48.7
5月 2024
48.7
49.2
49.2
4月 2024
49.2
48.5
50.3
3月 2024
50.3
47.7
47.8
2月 2024
47.8
48.0
49.1
1月 2024
49.1
47.4
47.1
12月 2023
47.4
46.6
46.7
11月 2023
46.7
47.8
46.7
10月 2023
46.7
48.3
49.0
9月 2023
49.0
47.0
47.6
8月 2023
47.6
46.2
46.4
7月 2023
46.4
46.4
46.0
6月 2023
46.0
47.0
46.9
5月 2023
46.9
46.7
47.1
4月 2023
47.1
47.0
46.3
3月 2023
46.3
47.5
47.7
2月 2023
47.7
47.9
47.4
1月 2023
47.4
48.7
48.4
12月 2022
48.4
49.6
49.0
11月 2022
49.0
50.5
50.2
10月 2022
50.2
51.8
50.9
9月 2022
50.9
52.8
52.8
8月 2022
52.8
52.9
52.8
7月 2022
52.8
54.6
53.0
6月 2022
53.0
55.8
56.1
5月 2022
56.1
56.3
55.4
4月 2022
55.4
57.9
57.1
3月 2022
57.1
58.2
58.6
2月 2022
58.6
58.2
57.6
1月 2022
57.6
60.0
58.8
12月 2021
58.7
61.0
61.1
11月 2021
61.1
61.0
60.8
10月 2021
60.8
60.6
61.1
