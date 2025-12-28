ISM製造業PMI（ISM Manufacturing PMI）は、報告月の米国製造業における経営状況を示しています。供給管理研究所 (The Institute of Supply Management、ISM) は、米国に4万人以上の会員を持つ非営利の供給管理組織です。

この指数は、米国の18業種での数百社の代表者の調査に基づいて計算されています。マークイットとは異なり、ISMは民間企業だけでなく、一般的なNAICS（North American Industrial Classification System、北米産業分類システム）リストに基づいています。回答者は、その経済活動の次の側面について説明します。

顧客からの新規受注

生産（速度とレベル）

仕入先納品時間（納品がより速いか遅いか）

会社の在庫

顧客の在庫（企業の顧客が保管している在庫のおおよその見積もり）

価格（企業が製品とサービスにより多額/少額の支払いを行っているかどうか）

注文の滞り（増加または減少）

新しい輸出注文、つまり追加輸出のために受け取った注文数

輸入品 - 輸入品目の量

会社の雇用

アンケートには相対的な見積もり（状況がより改善、悪化、または変化していない）があります。回答は、回答企業の重みを考慮して推定されます。

値は季節調整されています。結果として生じる製造PMIは、異なる重み（新規注文、生産、雇用、供給及び在庫）を有する5つのディフュージョンインデックスの合成です。

50以上の指標値は業界の状況を改善を示し、50を下回る指数は、生産の経済的条件の縮小を示しています。値が50から離れるするほど、状況の変化率は大きくなります。

製造PMIは、経済的健康の最も重要な指標の1つです。製造業はGDPの重要な要素ではありませんが、今後の景気後退や成長の初期指標となります。購買担当者は、短期間で作業して経済状況の変化傾向を評価できるため、市場状況がいつ変化するかを最初に知っています。指数はGDPより早く発表され、労働統計局から報告されているため、これは先行指標です。

製造業PMIの伸びは、通常、米ドルに対してプラスと見なされます。

直近値: