経済指標カレンダー
連邦準備制度(Fed)稼働率 (Federal Reserve System (Fed) Capacity Utilization Rate)
|低
|76.0%
|76.0%
|
76.1%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|75.4%
|
76.0%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
Fed稼働率（Capacity Utilization）は、企業の作業負荷の割合を示します。指数の計算には、製造、鉱業、エネルギー産業の89の部門が含まれています。
産業部門は国家生産量で大きな変化をもたらします。したがって、部門の状態に関する詳細なデータは、国家経済の構造変化を区別し、将来の発展について予測するのに役立ちます。
稼働率は、生産指数に対する出力の比率（会社が維持できる最大生産レベル）として計算されます。生産指数はすべての産業で計算されます。計算のためのデータは、政府の資料（エネルギー情報局、国勢調査局など）から毎月収集されます。
経済学者は通常、設備稼働率指数をindustrial production indexとともに解釈します。それは、企業が設備、技術、労働をいかに効率的に使用するかを示すとともに、国内での生産活動を指し示します。82％を超える設備稼働率は生産増加を示し、近い将来に価格の伸びや供給不足を予測することができます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"連邦準備制度(Fed)稼働率 (Federal Reserve System (Fed) Capacity Utilization Rate)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
