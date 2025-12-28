Fed稼働率（Capacity Utilization）は、企業の作業負荷の割合を示します。指数の計算には、製造、鉱業、エネルギー産業の89の部門が含まれています。

産業部門は国家生産量で大きな変化をもたらします。したがって、部門の状態に関する詳細なデータは、国家経済の構造変化を区別し、将来の発展について予測するのに役立ちます。

稼働率は、生産指数に対する出力の比率（会社が維持できる最大生産レベル）として計算されます。生産指数はすべての産業で計算されます。計算のためのデータは、政府の資料（エネルギー情報局、国勢調査局など）から毎月収集されます。

経済学者は通常、設備稼働率指数をindustrial production indexとともに解釈します。それは、企業が設備、技術、労働をいかに効率的に使用するかを示すとともに、国内での生産活動を指し示します。82％を超える設備稼働率は生産増加を示し、近い将来に価格の伸びや供給不足を予測することができます。

