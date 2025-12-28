カレンダーセクション

NAHB 米国住宅市場指数 (NAHB United States Housing Market Index)

国：
米国
USD, 米ドル
情報源：
全国住宅建設業協会（National Association of Home Builders） (National Association of Home Builders)
39 39
38
最後の発表 重要性 実際 予測
NAHB住宅市場指数（NAHB Housing Market Index）は米国住宅建設業者協会によって発行されています。新しい米国家屋の総数の約80％は、この協会のメンバーによって毎年建設されています。

この指数は、毎月14万人の協会会員の調査に基づいています。現在と今後6ヶ月間の新規住宅販売の市場状況と、新規住宅の購入予定者のトラフィックを評価するための世論調査が行われます。

最初の2つのシリーズは「良い」、「普通」、「悪い」として評価されます。見込みのバイヤートラフィックは、「高い/非常に高い」、「平均的」、「低い/非常に低い」として評価されます。調査結果に基づき、 (% 肯定的な推定 - % 否定的な推定 + 100)/2 の式を適用して3つの別個のディフュージョンインデックスを計算します。住宅市場は季節変化に敏感であるため、各指数は季節変動に合わせて調整されます。NAHBは、これらの系列の平均値を用いて総HMIを計算します。

この指数は住宅着工指数と密接に関連しています。

HMIの範囲は0〜100です。50を超える数値は、協会メンバーの大半が販売条件を好意的に評価していることを意味します。この指数は、住宅購入者の意向を表しているため、短期間の米国住宅市場の状態に関する貴重な情報を提供することができます。経済学者は、米国住宅部門の見通しを評価するために、指数を注意深く監視しています。指数値が鋭くまたは予想外に変化すると、ドルに短期的な少量の揮発性が引き起こされる可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"NAHB 米国住宅市場指数 (NAHB United States Housing Market Index)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
12月 2025
39
39
38
11月 2025
38
36
37
10月 2025
37
32
32
9月 2025
32
33
32
8月 2025
32
32
33
7月 2025
33
30
32
6月 2025
32
34
34
5月 2025
34
41
40
4月 2025
40
37
39
3月 2025
39
40
42
2月 2025
42
45
47
1月 2025
47
49
46
12月 2024
46
48
46
11月 2024
46
43
43
10月 2024
43
42
41
9月 2024
41
42
39
8月 2024
39
35
41
7月 2024
42
47
43
6月 2024
43
39
45
5月 2024
45
46
51
4月 2024
51
57
51
3月 2024
51
45
48
2月 2024
48
50
44
1月 2024
44
42
37
12月 2023
37
37
34
11月 2023
34
43
40
10月 2023
40
48
44
9月 2023
45
53
50
8月 2023
50
56
56
7月 2023
56
53
55
6月 2023
55
48
50
5月 2023
50
45
45
4月 2023
45
43
44
3月 2023
44
39
42
2月 2023
42
33
35
1月 2023
35
32
31
12月 2022
31
36
33
11月 2022
33
42
38
10月 2022
38
48
46
9月 2022
46
52
49
8月 2022
49
61
55
7月 2022
55
68
67
6月 2022
67
79
69
5月 2022
69
79
77
4月 2022
77
81
79
3月 2022
79
83
81
2月 2022
82
84
83
1月 2022
83
84
84
12月 2021
84
82
83
11月 2021
83
79
80
