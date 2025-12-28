NAHB住宅市場指数（NAHB Housing Market Index）は米国住宅建設業者協会によって発行されています。新しい米国家屋の総数の約80％は、この協会のメンバーによって毎年建設されています。

この指数は、毎月14万人の協会会員の調査に基づいています。現在と今後6ヶ月間の新規住宅販売の市場状況と、新規住宅の購入予定者のトラフィックを評価するための世論調査が行われます。

最初の2つのシリーズは「良い」、「普通」、「悪い」として評価されます。見込みのバイヤートラフィックは、「高い/非常に高い」、「平均的」、「低い/非常に低い」として評価されます。調査結果に基づき、 (% 肯定的な推定 - % 否定的な推定 + 100)/2 の式を適用して3つの別個のディフュージョンインデックスを計算します。住宅市場は季節変化に敏感であるため、各指数は季節変動に合わせて調整されます。NAHBは、これらの系列の平均値を用いて総HMIを計算します。

この指数は住宅着工指数と密接に関連しています。

HMIの範囲は0〜100です。50を超える数値は、協会メンバーの大半が販売条件を好意的に評価していることを意味します。この指数は、住宅購入者の意向を表しているため、短期間の米国住宅市場の状態に関する貴重な情報を提供することができます。経済学者は、米国住宅部門の見通しを評価するために、指数を注意深く監視しています。指数値が鋭くまたは予想外に変化すると、ドルに短期的な少量の揮発性が引き起こされる可能性があります。

