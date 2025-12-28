経済指標カレンダー
全米産業審議会米国雇用動向指数 (The Conference Board United States Employment Trends Index)
国：
米国
USD, 米ドル
セクター
労働
|低
|105.80
|107.88
|
106.24
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|106.52
|
105.80
|次の発表
|実際
|予測
|
前
CB雇用動向指数は、雇用条件の基本的な傾向を反映した8つの労働市場指標の累積値です。
- 「仕事を得るのが難しい」と答えた回答者の割合
- 新規失業保険申請
- 現在求人中の企業の割合
- 派遣業者に雇用されている人の数
- 経済的理由からパートタイムで働く人の割合
- 求人数
- 工業生産指数
- 実質製造業および貿易売上高
予想を上回る値は米ドルにとってプラスであると見なされ、低い値はマイナスと見なされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"全米産業審議会米国雇用動向指数 (The Conference Board United States Employment Trends Index)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
105.80
107.88
106.24
10月 2025
106.84
106.68
9月 2025
N/D
104.91
106.41
8月 2025
106.41
108.58
107.13
7月 2025
107.55
106.60
108.19
6月 2025
107.83
106.29
107.83
5月 2025
107.49
107.49
108.00
4月 2025
107.57
108.67
108.41
3月 2025
109.03
108.93
108.47
2月 2025
108.56
109.22
109.45
1月 2025
108.35
109.23
109.23
12月 2024
109.70
109.25
109.45
11月 2024
109.55
107.44
108.25
10月 2024
107.66
108.14
107.58
9月 2024
108.48
108.63
109.54
8月 2024
109.04
109.19
108.71
7月 2024
109.61
109.93
110.58
6月 2024
110.27
110.71
111.04
5月 2024
111.44
111.17
110.48
4月 2024
111.25
112.09
112.16
3月 2024
112.84
112.24
111.85
2月 2024
112.29
112.52
113.18
1月 2024
113.71
113.85
112.91
12月 2023
113.15
113.66
112.48
11月 2023
113.05
114.48
113.09
10月 2023
114.16
113.92
114.63
9月 2023
114.66
114.30
114.16
8月 2023
113.02
114.97
114.71
7月 2023
115.45
115.31
113.56
6月 2023
114.31
116.26
115.53
5月 2023
116.15
116.31
116.79
4月 2023
116.18
117.37
115.51
3月 2023
116.24
118.64
116.75
2月 2023
118.29
117.66
118.14
1月 2023
118.74
117.09
117.06
12月 2022
116.31
118.73
117.14
11月 2022
117.65
120.02
118.74
10月 2022
119.57
119.78
120.73
9月 2022
120.17
118.63
118.48
8月 2022
119.06
118.63
118.20
7月 2022
117.63
119.73
118.70
6月 2022
119.38
120.14
118.88
5月 2022
119.77
120.54
120.60
4月 2022
120.18
120.05
120.78
3月 2022
120.56
118.56
118.90
2月 2022
119.18
117.26
118.15
1月 2022
117.62
115.68
117.94
12月 2021
116.63
113.45
115.64
11月 2021
114.49
111.35
113.03
10月 2021
112.23
110.40
109.68
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用