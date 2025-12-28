1か月の鉱工業生産指数は、連邦準備制度理事会によって翌月中旬までに公表されます。この指数は工業、鉱業、電気、ガスの各ユーティリティの実際の生産量を測定します。最初の指数は1919年に作成され、きわめて変動の高い業界でのタイムリーなデータに対する連邦準備制度のニーズを満たすために開始されました。他の多くの経済指標とは異なり、IP指数は、たとえば独自の調査の結果ではなく、他社が編集した詳細な業界または製品レベルのデータに基づいて推定されています。

総工業生産の総合指数は、工業部門の個々の部分の生産を測定する299個の詳細な指数で構成されています。指数の一部は生産の直接的な測定に基づいている一方、他のものは生産の間接的な測定から構築されています。多くの指数は、労働統計局が収集した産業の月間生産労働時間を反映しています。データのタイムリーな収集と公開により急激な動向の反転が明らかになり、この指数は前月の経済活動に関する情報を提供する最初の統計の1つとなっています。

トレーダーにとって、この指標は市場における資産の今後のパフォーマンスの重要な先行指標です。このため、レポートは、特定の業界での買い圧力または売り圧力の増加の「トリガー」にもなりえます。

一般的に、指標値の増加はUSDにプラスの効果をもたらします。

