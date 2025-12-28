カレンダーセクション

連邦準備制度(Fed)鉱工業生産前年比 (Federal Reserve System (Fed) Industrial Production y/y)

国：
米国
USD, 米ドル
情報源：
連邦準備制度理事会 (Board of Governors of Federal Reserve System)
ビジネス
-0.1% 1.0%
1.6%
最後の発表 重要性 実際 予測
0.0%
-0.1%
次の発表 実際 予測
1か月の鉱工業生産指数は、連邦準備制度理事会によって翌月中旬までに公表されます。この指数は工業、鉱業、電気、ガスの各ユーティリティの実際の生産量を測定します。最初の指数は1919年に作成され、きわめて変動の高い業界でのタイムリーなデータに対する連邦準備制度のニーズを満たすために開始されました。他の多くの経済指標とは異なり、IP指数は、たとえば独自の調査の結果ではなく、他社が編集した詳細な業界または製品レベルのデータに基づいて推定されています。

総工業生産の総合指数は、工業部門の個々の部分の生産を測定する299個の詳細な指数で構成されています。指数の一部は生産の直接的な測定に基づいている一方、他のものは生産の間接的な測定から構築されています。多くの指数は、労働統計局が収集した産業の月間生産労働時間を反映しています。データのタイムリーな収集と公開により急激な動向の反転が明らかになり、この指数は前月の経済活動に関する情報を提供する最初の統計の1つとなっています。

トレーダーにとって、この指標は市場における資産の今後のパフォーマンスの重要な先行指標です。このため、レポートは、特定の業界での買い圧力または売り圧力の増加の「トリガー」にもなりえます。

一般的に、指標値の増加はUSDにプラスの効果をもたらします。

"連邦準備制度(Fed)鉱工業生産前年比 (Federal Reserve System (Fed) Industrial Production y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

11月 2025
-0.1%
1.0%
1.6%
9月 2025
1.6%
1.2%
0.9%
8月 2025
0.9%
1.6%
1.4%
7月 2025
1.4%
0.9%
0.7%
6月 2025
0.7%
0.6%
0.6%
5月 2025
0.6%
0.0%
1.5%
4月 2025
1.5%
0.0%
1.3%
3月 2025
1.3%
0.2%
1.4%
2月 2025
1.4%
0.7%
2.0%
1月 2025
2.0%
0.0%
0.5%
12月 2024
0.5%
-0.1%
-0.9%
11月 2024
-0.9%
0.0%
-0.3%
10月 2024
-0.3%
0.2%
-0.6%
9月 2024
-0.6%
0.2%
0.0%
8月 2024
0.0%
0.3%
-0.2%
7月 2024
-0.2%
1.0%
1.6%
6月 2024
1.6%
0.9%
0.4%
5月 2024
0.4%
0.0%
-0.4%
4月 2024
-0.4%
0.4%
0.0%
3月 2024
0.0%
0.2%
-0.2%
2月 2024
-0.2%
-0.3%
0.0%
1月 2024
0.0%
1.0%
12月 2023
1.0%
-0.4%
11月 2023
-0.4%
-0.3%
-0.7%
10月 2023
-0.7%
0.0%
0.1%
9月 2023
0.1%
0.0%
0.2%
8月 2023
0.2%
-0.3%
-0.2%
7月 2023
-0.2%
-0.1%
-0.4%
6月 2023
-0.4%
1.1%
0.2%
5月 2023
0.2%
1.3%
0.2%
4月 2023
0.2%
0.1%
0.5%
3月 2023
0.5%
2.6%
-0.2%
2月 2023
-0.2%
3.0%
0.8%
1月 2023
0.8%
3.1%
1.6%
12月 2022
1.6%
2.9%
2.5%
11月 2022
2.5%
4.3%
3.3%
10月 2022
3.3%
4.5%
5.3%
9月 2022
5.3%
3.8%
3.7%
8月 2022
3.7%
4.0%
3.9%
7月 2022
3.9%
5.0%
4.2%
6月 2022
4.2%
6.1%
5.8%
5月 2022
5.8%
6.0%
6.4%
4月 2022
6.4%
6.5%
5.5%
3月 2022
5.5%
5.9%
7.5%
2月 2022
7.5%
3.9%
4.1%
1月 2022
4.1%
4.5%
3.7%
12月 2021
3.7%
5.2%
5.3%
11月 2021
5.3%
4.9%
5.1%
10月 2021
5.1%
5.3%
4.6%
9月 2021
4.6%
6.3%
5.9%
