米国企業利益前期比 (United States Corporate Profits q/q)
国：
米国
USD, 米ドル
セクター
ビジネス
|低
|4.4%
|0.3%
|
0.2%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
企業収益前期比は、米国企業が現在の生産から得た利益の変化を、前四半期比で特定の四半期に反映したものです。企業収益評価は、米国経済活動に関する統計を提供するために米国経済分析局が集計した国民所得および商品勘定の重要な要素です。
直近値:
実際のデータ
予想値
"米国企業利益前期比 (United States Corporate Profits q/q)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
3 Q 2025
4.4%
0.3%
0.2%
2 Q 2025
0.2%
2.0%
2.0%
2 Q 2025 予備的
2.0%
0.1%
-3.3%
1 Q 2025
-3.3%
-3.6%
-3.6%
1 Q 2025 予備的
-3.6%
1.5%
5.9%
4 Q 2024
5.9%
-0.2%
-0.4%
3 Q 2024
-0.4%
0.0%
0.0%
3 Q 2024 予備的
0.0%
3.6%
3.5%
2 Q 2024
3.5%
1.7%
1.7%
2 Q 2024 予備的
1.7%
-1.8%
-2.7%
1 Q 2024
-2.7%
-1.7%
-1.7%
1 Q 2024 予備的
-1.7%
-0.4%
3.9%
4 Q 2023
3.9%
-1.5%
4.1%
3 Q 2023
4.1%
4.1%
4.1%
3 Q 2023 予備的
4.1%
0.5%
0.5%
2 Q 2023
0.5%
1.6%
1.6%
2 Q 2023 予備的
1.6%
1.3%
-5.9%
1 Q 2023
-5.9%
-6.8%
-6.8%
1 Q 2023 予備的
-6.8%
-0.9%
-2.7%
4 Q 2022
-2.7%
0.3%
0.8%
3 Q 2022
0.8%
-0.2%
-0.2%
3 Q 2022 予備的
-0.2%
7.5%
6.2%
2 Q 2022
6.2%
9.1%
9.1%
2 Q 2022 予備的
9.1%
-4.5%
-4.9%
1 Q 2022
-4.9%
-4.3%
-4.3%
1 Q 2022 予備的
-4.3%
1.8%
0.2%
4 Q 2021
0.2%
3.7%
3.4%
3 Q 2021
3.4%
4.2%
4.2%
3 Q 2021 予備的
4.2%
-17.3%
10.5%
2 Q 2021
10.5%
9.7%
9.7%
2 Q 2021 予備的
9.7%
-20.9%
4.5%
1 Q 2021
1.7%
-0.8%
-0.8%
1 Q 2021 予備的
-0.8%
-25.0%
-3.3%
4 Q 2020
-3.3%
23.9%
27.0%
3 Q 2020
27.0%
27.5%
27.5%
3 Q 2020 予備的
27.5%
-13.5%
-10.7%
2 Q 2020
-10.7%
-11.8%
-11.8%
2 Q 2020 予備的
-11.8%
-13.3%
-11.0%
1 Q 2020
-12.4%
-14.2%
-14.2%
1 Q 2020 予備的
-14.2%
0.7%
2.1%
4 Q 2019
2.1%
0.6%
0.6%
3 Q 2019
0.6%
1.3%
1.3%
3 Q 2019 予備的
1.3%
-8.5%
3.7%
2 Q 2019
3.7%
5.1%
5.1%
2 Q 2019 予備的
5.1%
-3.3%
-4.1%
1 Q 2019
-3.1%
-3.5%
1 Q 2019 予備的
-3.5%
0.0%
4 Q 2018
0.0%
3.5%
3 Q 2018
3.5%
3.3%
3 Q 2018 予備的
3.3%
3.0%
