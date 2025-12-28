経済指標カレンダー
米国 非農業生産性前期比 (United States Nonfarm Productivity q/q)
|中
|3.3%
|2.4%
|
2.4%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|4.2%
|
3.3%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
非農業生産性前期比は、実際の労働効率と費やされた労働時間との比を反映しています。この指標は、所定の四半期に労働時間当たりに生産される商品やサービスの量の前四半期と比較した変化として計算されます。季節的にGDPに寄与しているため、農業は計算に含まれていません。
計算は、統計調査機関が実施した経済的人口調査と他の調査のデータに基づいています。
データは、経済分析、予測、価格分析、民間企業の政策や政府プログラムの準備、生産に導入できる技術革新の評価に使用されます。
しかし、労働生産性は生産への労働貢献の純粋な表現と解釈されるべきではなく、労働特性の変化、技術管理、生産組織化、資源配分、そしてもちろん技術水準のような他の多くの要因も反映しています。
生産能力の使用効率の向上を示す非農産物生産性の増加労働コストが企業経費の重要な部分を占めていることを考えると、生産性の高さは労働コストを抑えて消費者の需要を満たすことができます。これにより、短期的な生産拡大につながる可能性があります。したがって、指数の伸びは、米ドルに対してプラスの効果をもたらす可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"米国 非農業生産性前期比 (United States Nonfarm Productivity q/q)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
