小売売上高前月比は、報告月の米国小売売上高の前月に比べた変化を測定したものです。 計算には、固定小売店を持つ店舗と持たない店舗（紙及び電子カタログ、モバイルスタンド、在宅での販売、自動販売機などを使用）の2種類が考慮されます。

この指標は全国のあらゆる種類とサイズの小売業者約12,000社の書面による調査に基づいて計算されています。サンプルは、新しい新興企業を含むように四半期ごとに更新され、閉鎖された企業は除外されます。

この指標の季節的な変動性は高く、全国の小売売上高の20％がクリスマスや年末年始に発生します。よって、経済学者は、「生の」指標の代わりに指標の季節調整版を解釈します。

アナリストは、国の経済状況を評価するためにこの指標を広く使用します。

経済分析局は、GDPの計算にこのデータを使用します。

労働統計局は、消費者物価指数を作成する際に小売売上高データを適用します。

FEDは、この指標を使用して、国の経済活動の一般的な分析のコンテキストで消費者の購買構造を評価します。

投資家はデータを顧客活動の評価に使用します。

小売売上高の発表は、ドル相場に影響を与える可能性があります。小売売上高の伸びの鈍化は、消費者支出水準の低下を示します。これは経済活動の低下を招き、ドル相場にマイナスの影響を与える可能性があります。

直近値: