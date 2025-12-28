経済指標カレンダー
米国住宅建設着工数 (United States Housing Starts)
住宅建設着工数（Housing Starts）指数は、報告月に始まった新しい住宅建設プロジェクトの絶対数を反映します。
指標のデータは、住宅所有者と開発者の調査から得られたものです。サンプルサイズは、全国の住宅建設プロジェクトの約95％をカバーしています。データは気象及び季節の変動に合わせて調整されます。この指標は、一般的な国家建設報告書の一部として、毎月10日と20日の間に公表されています。報告書には建築許可と完成したプロジェクトも含まれています。
新規住宅着工件数はほとんど絶対的には解釈されません。建設は気象条件、地域内の地理的位置、年間の時間に大きく依存します。したがって、アナリストは通常指標の数ヶ月間の変化を測定します。指標分析中、経済学者は以下の基準点に注意を払います。
- 新規住宅の需要の増加は、人口福祉の発展を指します。
- 新規住宅建設の増加は、建設業界での雇用の増加につながります。
- 新規家庭の需要が増加すると、新しい家具や家電製品など、新しい住宅購入者に必要な他の製品に対する需要が増加する可能性があります。これは消費者の活動を促し、価格指数に影響を与える可能性があります。
- 指標の伸びによって不動産市場が拡大する可能性があります。
以上の点を考慮すると、住宅着工台数の上昇は、米ドル相場にプラスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"米国住宅建設着工数 (United States Housing Starts)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
