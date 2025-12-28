経済指標カレンダー
米国雇用コスト指数前期比 (United States Employment Cost Index q/q)
|中
|0.8%
|0.9%
|
0.9%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|0.9%
|
0.8%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
米国雇用コスト指数前期比は米国労働省の報告書で、前四半期の従業員報酬の伸びを測定します。指数は、四半期の最後の月に雇用主の調査に基づいて計算されます。
指数の計算には、会社の全レベルの従業員に支払われる賃金、給付、賞与が含まれます。指数は、有給休暇及び休日、病気休暇、保険料、年金など、幅広い給付と追加の給与を考慮しています。雇用コストは、民間企業、州の機関、及び地方自治体（民間人労働者とも呼ばれる）の従業員に対して測定されます。この指数には、連邦政府職員、軍人、農場従業員、ボランティア及びその他の無給の仕事をしている個人、個人世帯の従業員、自営業者への支払いは含まれていません。指数は、異なる部門（NAICS分類を使用）について別々に計算されます。
指数は、賃金の平均変化全体の加重値であり、産業構成要素の加重は固定されています。構造要素は、民間企業（59カテゴリー）、州及び地方自治体（13カテゴリー）の3つの主要な財部門に分類されています。
アナリストは、この指数を賃金インフレの指標と解釈し、国の人件費が上昇しているのか下降しているのかを示しています。賃金が上昇すれば、全国的なインフレも増加します。これは、雇用者の報酬費用の増加が、サービスや商品の最終的なコスト上昇につながるからです。これは、Fedに、経済政策を策定するための情報を提供します。
インフレ成長の兆候であるため、雇用コストの伸びは米ドルにとってプラスと見られます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"米国雇用コスト指数前期比 (United States Employment Cost Index q/q)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
