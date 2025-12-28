米国雇用コスト指数前期比は米国労働省の報告書で、前四半期の従業員報酬の伸びを測定します。指数は、四半期の最後の月に雇用主の調査に基づいて計算されます。

指数の計算には、会社の全レベルの従業員に支払われる賃金、給付、賞与が含まれます。指数は、有給休暇及び休日、病気休暇、保険料、年金など、幅広い給付と追加の給与を考慮しています。雇用コストは、民間企業、州の機関、及び地方自治体（民間人労働者とも呼ばれる）の従業員に対して測定されます。この指数には、連邦政府職員、軍人、農場従業員、ボランティア及びその他の無給の仕事をしている個人、個人世帯の従業員、自営業者への支払いは含まれていません。指数は、異なる部門（NAICS分類を使用）について別々に計算されます。

指数は、賃金の平均変化全体の加重値であり、産業構成要素の加重は固定されています。構造要素は、民間企業（59カテゴリー）、州及び地方自治体（13カテゴリー）の3つの主要な財部門に分類されています。

アナリストは、この指数を賃金インフレの指標と解釈し、国の人件費が上昇しているのか下降しているのかを示しています。賃金が上昇すれば、全国的なインフレも増加します。これは、雇用者の報酬費用の増加が、サービスや商品の最終的なコスト上昇につながるからです。これは、Fedに、経済政策を策定するための情報を提供します。

インフレ成長の兆候であるため、雇用コストの伸びは米ドルにとってプラスと見られます。

直近値: