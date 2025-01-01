FOMCの声明は年に8回発行され、連邦公開市場委員会（FOMC）会議の要約を含みます。この声明は連邦準備制度の短期金利決定とインフレの目標水準を達成するために取られるべき金融政策の目的をまとめたものです。

この声明は、FOMCが決定を下した主な理由を明らかにします。この声明は、消費者支出の主な動向、労働市場と失業率、事業投資、消費者及び企業感情について、経済と財政の状況を簡単に説明しています。また、インフレのプロセスの簡単な説明も提供しています。

声明では、一般的な情報に続いて、連邦準備制度理事会の簡単な見通しと主な経済金利の見通しが示されています。上記のすべてに従って、連邦準備制度の金利決定と基本的な金融政策目標が発表されます。

FOMCの声明は、アナリストや市場参加者によって詳細に監視されています。現在の会合によって金利が変更されなかったとしても、専門家は状況のさらなる発展のためのヒントを見つけようとします。この声明が金融政策の短期的な変更に向かう傾向を示唆している場合、ドル相場が短期的に変動する可能性があります。金利引き上げの可能性や金融政策の引き締めについてのヒントは、ドル相場にプラスの影響を与える可能性があります。反対に、金融政策の緩和と金利の低下は、米ドルを弱める可能性があります。