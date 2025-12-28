カレンダーセクション

生産者物価指数（Producer Price Index）前月比は、報告月の商品及びサービスの国内生産者が受け取った販売価格の前月と比較した変化を反映します。PPIは製造業者の観点から価格の変化を示しています。

指数の計算には、商品市場を含む、物品を生産する米国の産業のすべての部門が含まれます。生産部門では、鉱工業、農業、建設などの生産者の価格が考慮されます。サービス部門では、PPI計算プログラムは、貿易、健康、輸送、倉庫、メディア、金融及び保険部門などのデータの約72％をカバーしています。消費者物価指数 と異なり、PPIには輸入品の価格は含まれません。

指数のデータは、統計的に代表的なサンプルに含まれている、全国のあらゆる種類とサイズの2万5千を超える企業の調査に基づいて収集されています。

生産者物価指数は、基準年（現在1982年）に対して計算されます。基準年の指数は100に等しくなります。その後のすべての価格の変化は、このベンチマークに対して計算されます。<計算では業種ごとに異なる重みが使用されます。重みは数年ごとに調整されます。

PPIは、消費者物価とインフレの先行指標とみなされています。CPI（消費者物価指数）と比較すると、より正確な暫定的指標となります。生産者物価が上昇すると、 それに応じて消費者物価も上昇することが予想されます。これら2つの指標は密接に相関しています。FEDは、インフレ予測を準備するために、CPIを詳細に監視しています。

PPIコンポーネントの一部はGDP価格指数の計算に使用されます。

PPIの伸びはほぼ常時USドルに対してプラスと見なされます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"米国生産者物価指数(PPI)前月比 (United States Producer Price Index (PPI) m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
9月 2025
0.3%
-0.1%
8月 2025
-0.1%
0.7%
0.9%
7月 2025
0.9%
0.2%
0.0%
6月 2025
0.0%
0.2%
0.3%
5月 2025
0.1%
-0.2%
-0.2%
4月 2025
-0.5%
-0.3%
0.0%
3月 2025
-0.4%
0.0%
0.1%
2月 2025
0.0%
0.1%
0.6%
1月 2025
0.4%
0.2%
0.5%
12月 2024
0.2%
0.2%
0.4%
11月 2024
0.4%
0.8%
0.3%
10月 2024
0.2%
-0.1%
0.1%
9月 2024
0.0%
0.3%
0.2%
8月 2024
0.2%
-0.2%
0.0%
7月 2024
0.1%
0.1%
0.2%
6月 2024
0.2%
0.1%
0.0%
5月 2024
-0.2%
0.0%
0.5%
4月 2024
0.5%
0.0%
-0.1%
3月 2024
0.2%
0.0%
0.6%
2月 2024
0.6%
0.1%
0.3%
1月 2024
0.3%
0.1%
-0.1%
12月 2023
-0.1%
0.2%
-0.1%
11月 2023
0.0%
0.3%
-0.4%
10月 2023
-0.5%
0.3%
0.4%
9月 2023
0.5%
0.1%
0.7%
8月 2023
0.7%
0.0%
0.4%
7月 2023
0.3%
-0.1%
0.0%
6月 2023
0.1%
-0.1%
-0.4%
5月 2023
-0.3%
0.0%
0.2%
4月 2023
0.2%
0.0%
-0.4%
3月 2023
-0.5%
0.1%
0.0%
2月 2023
-0.1%
0.1%
0.3%
1月 2023
0.7%
0.1%
-0.2%
12月 2022
-0.5%
0.1%
0.2%
11月 2022
0.3%
0.1%
0.3%
10月 2022
0.2%
0.2%
0.2%
9月 2022
0.4%
0.3%
-0.2%
8月 2022
-0.1%
0.3%
-0.4%
7月 2022
-0.5%
0.8%
1.0%
6月 2022
1.1%
0.6%
0.9%
5月 2022
0.8%
0.6%
0.4%
4月 2022
0.5%
0.6%
1.6%
3月 2022
1.4%
0.5%
0.9%
2月 2022
0.8%
0.5%
1.2%
1月 2022
1.0%
0.5%
0.4%
12月 2021
0.2%
0.5%
1.0%
11月 2021
0.8%
0.6%
0.6%
10月 2021
0.6%
0.7%
0.5%
9月 2021
0.5%
0.7%
0.7%
8月 2021
0.7%
0.7%
1.0%
12345
