経済指標カレンダー
米国従業員福利前期比 (United States Employment Benefits q/q)
|低
|0.8%
|1.0%
|
0.7%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|1.1%
|
0.8%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
雇用給付前期比は、所定の四半期に米国企業の従業員が基本給に加えて受け取った金額の変化を、前四半期と比較して示します。指標は、雇用主の調査に基づいて計算されます。
この指標は、雇用賃金とともに雇用コスト指数の計算に含まれています。この調査では従業員福利は5つのカテゴリーに分かれています。
- 祝日、週末、病気休暇、個人的年休暇などの有給休暇
- 残業（残業やインセンティブなど）: 増加係数、生産に直接関連しないボーナス（例えば、13月目の給与または利益ボーナス）
- 貯蓄プログラムに対する年金控除及び支払い
- 社会保障、医療保険、連邦及び州レベルの失業保険、従業員への補償などの法的に固定された支払い
経済学者は、この指数を人件費指数の一環として（インフレの先行指標として）、また独自に、解釈しています。保険及び年金支払いの構造を反映しており、保険会社が見通しを評価して契約額を調整することを可能にするため、指標自体は価値があります。ビジネス界の代表者は、追加の支払いを分析し、それを自分の報酬費用を調整するためのガイドとして使用します。
一般的に、雇用給付の伸びは、国で製造された製品の最終価格の上昇をもたらし、インフレに影響を及ぼす可能性があります。インフレ率の上昇は、ドル相場にプラスと見られます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"米国従業員福利前期比 (United States Employment Benefits q/q)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
