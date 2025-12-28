ISM非製造業景気指数は供給管理研究所 (The Institute of Supply Management、ISM) が非製造業PMIを計算する際の基準となる4つの拡散指標の1つで、サービス業企業における事業活動の変化を反映しています。

指数の計算は、米国サービス部門の17業種からの供給担当者の月次調査から収集されたデータに基づいています。回答者は、過去1ヶ月間に事業活動が減少したか、増加したか、または変化していないかを推測します。収集されたデータは処理され、ディフュージョンインデックスにまとめられます。総PMI計算における指数の重みは25％です。

非製造業景気指数は、国でビジネスを行うための状況を反映しています。指数の伸びは、経済財政状況の改善とサービスの生産の増加を示しています。サービス部門はGDPに大きく貢献しているため、事業活動の伸びはGDP成長と経済拡大の先行指標と解釈することができます。

しかし、指数は一般的にドル相場に直接影響を及ぼすものではなく、通常はPMIの一部として解釈されます。

