ISM米国非製造業景気指数 (ISM United States Non-Manufacturing Business Activity)

国：
米国
USD, 米ドル
情報源：
供給管理研究所（Institute for Supply Management） (Institute for Supply Management)
セクター
ビジネス
N/D 54.3
54.3
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
ISM非製造業景気指数は供給管理研究所 (The Institute of Supply Management、ISM) が非製造業PMIを計算する際の基準となる4つの拡散指標の1つで、サービス業企業における事業活動の変化を反映しています。

指数の計算は、米国サービス部門の17業種からの供給担当者の月次調査から収集されたデータに基づいています。回答者は、過去1ヶ月間に事業活動が減少したか、増加したか、または変化していないかを推測します。収集されたデータは処理され、ディフュージョンインデックスにまとめられます。総PMI計算における指数の重みは25％です。

非製造業景気指数は、国でビジネスを行うための状況を反映しています。指数の伸びは、経済財政状況の改善とサービスの生産の増加を示しています。サービス部門はGDPに大きく貢献しているため、事業活動の伸びはGDP成長と経済拡大の先行指標と解釈することができます。

しかし、指数は一般的にドル相場に直接影響を及ぼすものではなく、通常はPMIの一部として解釈されます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"ISM米国非製造業景気指数 (ISM United States Non-Manufacturing Business Activity)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
N/D
54.3
54.3
10月 2025
54.3
49.9
9月 2025
49.9
55.0
8月 2025
55.0
54.7
52.6
7月 2025
52.6
53.5
54.2
6月 2025
54.2
51.7
50.0
5月 2025
50.0
55.2
53.7
4月 2025
53.7
55.3
55.9
3月 2025
55.9
55.4
54.4
2月 2025
54.4
55.4
54.5
1月 2025
54.5
55.4
58.0
12月 2024
58.2
55.0
53.7
11月 2024
53.7
55.0
57.2
10月 2024
57.2
54.8
59.9
9月 2024
59.9
55.3
53.3
8月 2024
53.3
55.6
54.5
7月 2024
54.5
53.5
49.6
6月 2024
49.6
60.1
61.2
5月 2024
61.2
53.8
50.9
4月 2024
50.9
56.9
57.4
3月 2024
57.4
56.7
57.2
2月 2024
57.2
56.6
55.8
1月 2024
55.8
57.1
55.8
12月 2023
56.6
56.5
55.1
11月 2023
55.1
56.7
54.1
10月 2023
54.1
56.5
58.8
9月 2023
58.8
57.2
57.3
8月 2023
57.3
54.9
57.1
7月 2023
57.1
57.2
59.2
6月 2023
59.2
60.0
51.5
5月 2023
51.5
58.1
52.0
4月 2023
52.0
58.6
55.4
3月 2023
55.4
58.7
56.3
2月 2023
56.3
58.5
60.4
1月 2023
60.4
58.3
53.5
12月 2022
54.7
58.4
64.7
11月 2022
64.7
58.2
55.7
10月 2022
55.7
58.8
59.1
9月 2022
59.1
59.5
60.9
8月 2022
60.9
60.7
59.9
7月 2022
59.9
62.1
56.1
6月 2022
56.1
63.2
54.5
5月 2022
54.5
64.1
59.1
4月 2022
59.1
64.8
55.5
3月 2022
55.5
65.5
55.1
2月 2022
55.1
66.2
59.9
1月 2022
59.9
65.9
68.3
12月 2021
67.6
64.8
74.6
11月 2021
74.6
63.9
69.8
10月 2021
69.8
62.9
62.3
