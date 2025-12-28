雇用賃金指標前期比は、所定の四半期の前四半期に比べたアメリカ人賃金の変化を測定したものです。指標には追加の支払いは含まれていません。指数は、四半期の最後の月に雇用主の調査に基づいて計算されます。

この指数には、連邦政府職員、軍人、農場従業員、ボランティア及びその他の無給の仕事をしている個人、個人世帯の従業員、自営業者の賃金は含まれていません。指数は、異なる部門（NAICS分類を使用）について別々に計算されます。

この指標は、employment benefits同様、雇用コスト指数の計算に含まれています。データは、雇用主の調査から集められたものです。賃金の以下の要素が考慮されます。

手数料、食料のボーナス、ピースワークペイを含む賃金の必須部分

生活費手当

危険任務手当

繰延収益の支払い

その他の支払い

基本給には、1回限りの支払い、無料または部分的に無料の食糧やシェルター、第三者による支払い、通話による支払いは含まれていません。

一般に、雇用賃金の伸びは、国内で製造される製品の最終価格の上昇をもたらし、インフレに影響を及ぼす可能性があります。インフレ率の上昇は、ドル相場にプラスと見られます。

直近値: