米国コア消費者物価指数(CPI) (United States Core Consumer Price Index (CPI))

国：
米国
USD, 米ドル
情報源：
アメリカ合衆国労働統計局 (Bureau of Labor Statistics)
331.068 330.816
330.542
最後の発表 重要性 実際 予測
331.529
331.068
次の発表 実際 予測
コア消費者物価指数（Core Consumer Price Index）は、1982年の基準期間と比較して、特定の月の財及びサービスの消費者品目の平均価格の変化を示しています。消費者の視点から価格がどのように変化するかを示します。つまり、生活費の変化を見積もることができます。食品及びエネルギーは、揮発性が高いためにコア指数の計算から除外されています。

CPI計算品目に含まれる財及びサービスは、住居、衣服、交通、医療、娯楽、教育と通信、その他の財及びサービスの主要グループに分かれています。そして、これらのグループは、約8万のタイトルを含む200以上のカテゴリに分かれています。指数の計算には、法人所得税や投資項目（株式、債券、保険証券）は含まれていません。生産者物価指数 と異なり、計算には輸入品の価格と物品税額が含まれています。

指数の計算に基づく財及びサービスの価格は、約2万3千の貿易・サービス会社の月次調査から収集されます。サンプルは時々改訂されます。また、全国の何千もの家族がインタビューされます。計算要素の重みは定期的に見直されます。指標は、1982年時点のベンチマーク価格と比較して計算されます。

CPIの計算には、専門家、自営業者、失業者、公務員、年金受給者などの都市居住者の支出が考慮されます。農家、農村人口、軍人、刑務所や精神病院に居住している個人は計算に含まれていません。

コア消費者物価指数は、インフレの評価によく使われます。CPIの上昇はインフレの進行を示します。

この指数は賃金と社会給与を調整する際に考慮されます。また、CPIは所得税構造の調整や実質GDPの計算に使用されます。

コアCPIの伸びはドル相場にとってプラスと見られます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"米国コア消費者物価指数(CPI) (United States Core Consumer Price Index (CPI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
331.068
330.816
330.542
9月 2025
330.542
329.793
8月 2025
329.790
328.841
328.656
7月 2025
328.656
328.164
327.600
6月 2025
327.600
327.606
326.854
5月 2025
326.854
326.934
326.430
4月 2025
326.430
325.128
325.659
3月 2025
325.659
325.713
325.475
2月 2025
325.475
325.193
324.739
1月 2025
324.739
323.831
323.296
12月 2024
323.383
323.322
322.657
11月 2024
322.657
322.245
321.666
10月 2024
321.666
321.368
320.767
9月 2024
320.767
320.285
319.768
8月 2024
319.768
319.392
318.872
7月 2024
318.872
318.875
318.346
6月 2024
318.346
318.697
318.140
5月 2024
318.140
318.200
317.622
4月 2024
317.622
317.192
316.698
3月 2024
316.698
315.791
315.565
2月 2024
315.565
314.849
314.438
1月 2024
314.438
313.692
313.209
12月 2023
313.216
313.020
312.251
11月 2023
312.251
311.904
311.365
10月 2023
311.365
311.814
310.661
9月 2023
310.661
310.836
309.661
8月 2023
309.661
308.930
308.801
7月 2023
308.801
308.332
308.309
6月 2023
308.309
309.029
307.824
5月 2023
307.824
307.532
306.489
4月 2023
306.489
306.209
305.240
3月 2023
305.240
305.568
304.070
2月 2023
304.070
304.183
302.702
1月 2023
302.702
301.737
300.974
12月 2022
300.974
300.450
300.066
11月 2022
300.066
300.896
299.471
10月 2022
299.471
300.085
298.660
9月 2022
298.660
298.290
296.950
8月 2022
296.950
296.599
295.275
7月 2022
295.275
295.665
294.354
6月 2022
294.354
293.501
292.289
5月 2022
292.289
291.186
290.455
4月 2022
290.455
289.100
288.811
3月 2022
288.811
289.092
287.878
2月 2022
287.878
287.628
286.431
1月 2022
286.431
285.946
284.770
12月 2021
284.759
284.364
283.201
11月 2021
283.201
282.836
281.695
10月 2021
281.695
281.027
280.017
9月 2021
280.017
279.205
279.338
1234
