コア消費者物価指数（Core Consumer Price Index）は、1982年の基準期間と比較して、特定の月の財及びサービスの消費者品目の平均価格の変化を示しています。消費者の視点から価格がどのように変化するかを示します。つまり、生活費の変化を見積もることができます。食品及びエネルギーは、揮発性が高いためにコア指数の計算から除外されています。

CPI計算品目に含まれる財及びサービスは、住居、衣服、交通、医療、娯楽、教育と通信、その他の財及びサービスの主要グループに分かれています。そして、これらのグループは、約8万のタイトルを含む200以上のカテゴリに分かれています。指数の計算には、法人所得税や投資項目（株式、債券、保険証券）は含まれていません。生産者物価指数 と異なり、計算には輸入品の価格と物品税額が含まれています。

指数の計算に基づく財及びサービスの価格は、約2万3千の貿易・サービス会社の月次調査から収集されます。サンプルは時々改訂されます。また、全国の何千もの家族がインタビューされます。計算要素の重みは定期的に見直されます。指標は、1982年時点のベンチマーク価格と比較して計算されます。

CPIの計算には、専門家、自営業者、失業者、公務員、年金受給者などの都市居住者の支出が考慮されます。農家、農村人口、軍人、刑務所や精神病院に居住している個人は計算に含まれていません。

コア消費者物価指数は、インフレの評価によく使われます。CPIの上昇はインフレの進行を示します。

この指数は賃金と社会給与を調整する際に考慮されます。また、CPIは所得税構造の調整や実質GDPの計算に使用されます。

コアCPIの伸びはドル相場にとってプラスと見られます。

直近値: