週平均労働時間（Average Weekly Hours）指標は非農業米国民間企業に雇用されている労働者の週ごとの平均勤務時間数を示しています。

指標計算には、経済の商業部門で雇用されている個人だけが含まれます。この計算は、米国全土で約63万4千人の雇用を提供する約147,000社の調査に基づいています。

経済状況の変化とは関係のない、技術的な揮発性を緩和するために、指標値は季節調整されます。

計算には、生産部門とサービス部門のすべての部門が考慮され、建設、軽工業（丈夫で耐久性のない製品の生産は別々に会計処理されます）、情報、金融、教育サービス、医療、貿易、輸送などの抽出と処理が含まれます。

指標は、米国の労働市場の状態を評価するために使用されます。それは、短期的な労働需要の変化と生産の強さの評価に用いられます。週平均労働時間の増加は、個別に解釈される指標ではなく、時間当たり賃金とともに評価されます。両指標の伸びは、インフレ率の上昇を示す可能性があり、従って、ドル相場にプラスの影響を与える可能性があります。労働時間が短縮され、平均賃金が下がる場合、これは国民経済にとって邪魔な兆候です。

