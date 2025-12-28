経済指標カレンダー
米国週平均労働時間 (United States Average Weekly Hours)
|低
|34.3
|34.2
|
34.2
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|34.2
|
34.3
|次の発表
|実際
|予測
|
前
週平均労働時間（Average Weekly Hours）指標は非農業米国民間企業に雇用されている労働者の週ごとの平均勤務時間数を示しています。
指標計算には、経済の商業部門で雇用されている個人だけが含まれます。この計算は、米国全土で約63万4千人の雇用を提供する約147,000社の調査に基づいています。
経済状況の変化とは関係のない、技術的な揮発性を緩和するために、指標値は季節調整されます。
計算には、生産部門とサービス部門のすべての部門が考慮され、建設、軽工業（丈夫で耐久性のない製品の生産は別々に会計処理されます）、情報、金融、教育サービス、医療、貿易、輸送などの抽出と処理が含まれます。
指標は、米国の労働市場の状態を評価するために使用されます。それは、短期的な労働需要の変化と生産の強さの評価に用いられます。週平均労働時間の増加は、個別に解釈される指標ではなく、時間当たり賃金とともに評価されます。両指標の伸びは、インフレ率の上昇を示す可能性があり、従って、ドル相場にプラスの影響を与える可能性があります。労働時間が短縮され、平均賃金が下がる場合、これは国民経済にとって邪魔な兆候です。
直近値:
実際のデータ
予想値
"米国週平均労働時間 (United States Average Weekly Hours)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用