経済指標カレンダー
Challenger米国人員削減前年比 (Challenger United Sates Job Cuts y/y)
国：
米国
USD, 米ドル
セクター
労働
|低
|N/D
|178.7%
|
175.3%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
チャレンジャー人員削減数前年比は、雇用者が報告したその月の解雇数のの前年同月に比べた変化率を反映しています。<この指標によって、労働市場の状況を評価することが可能になります。予想を上回る値は米ドルにとってマイナスであると見なされ、低い値はプラスと見なされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"Challenger米国人員削減前年比 (Challenger United Sates Job Cuts y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
N/D
178.7%
175.3%
10月 2025
175.3%
71.1%
-25.8%
9月 2025
-25.8%
13.3%
8月 2025
13.3%
139.8%
7月 2025
139.8%
-68.3%
-1.6%
6月 2025
-1.6%
69.2%
47.0%
5月 2025
47.0%
68.1%
62.7%
4月 2025
62.7%
125.3%
204.8%
3月 2025
204.8%
68.6%
103.2%
2月 2025
103.2%
1.0%
-39.5%
1月 2025
-39.5%
28.0%
11.4%
12月 2024
11.4%
30.8%
26.8%
11月 2024
26.8%
33.4%
50.9%
10月 2024
50.9%
30.2%
53.4%
9月 2024
53.4%
22.1%
1.0%
8月 2024
1.0%
46.8%
9.2%
7月 2024
9.2%
-131.4%
19.8%
6月 2024
19.8%
-133.6%
-20.3%
5月 2024
-20.3%
6.5%
-3.3%
4月 2024
-3.3%
-47.9%
0.7%
3月 2024
0.7%
-51.1%
8.8%
2月 2024
8.8%
-116.3%
-20.0%
1月 2024
-20.0%
-59.0%
-20.2%
12月 2023
-20.2%
158.1%
-40.8%
11月 2023
-40.8%
195.9%
8.8%
10月 2023
8.8%
58.2%
9月 2023
58.2%
225.3%
266.9%
8月 2023
266.9%
-8.2%
7月 2023
-8.2%
230.0%
25.2%
6月 2023
25.2%
248.6%
286.7%
5月 2023
286.7%
227.2%
175.9%
4月 2023
175.9%
200.2%
319.4%
3月 2023
319.4%
148.0%
410.1%
2月 2023
410.1%
94.1%
440.0%
1月 2023
440.0%
56.4%
129.1%
12月 2022
129.1%
34.0%
416.5%
11月 2022
416.5%
12.2%
48.3%
10月 2022
48.3%
1.9%
67.6%
9月 2022
67.6%
-9.7%
30.3%
8月 2022
30.3%
-20.8%
36.3%
7月 2022
36.3%
-31.5%
58.8%
6月 2022
58.8%
-40.9%
-15.8%
5月 2022
-15.8%
-47.2%
6.0%
4月 2022
6.0%
-53.0%
-30.1%
3月 2022
-30.1%
-56.7%
-55.9%
2月 2022
-55.9%
-55.4%
-76.0%
1月 2022
-76.0%
-60.2%
-75.3%
12月 2021
-75.3%
-60.6%
-77.0%
11月 2021
-77.0%
-58.9%
-71.7%
10月 2021
-71.7%
-53.8%
-84.9%
