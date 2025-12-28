時間当たり賃金（Average Hourly Earnings）前月比指標は、報告月のほとんどの非農業産業の平均時間当たり収入の前月と比較した変化を測定します。

指標には民間企業の従業員しか含まれていません。この計算は、米国全土で約63万4千人の雇用を提供する約147,000社の調査に基づいています。

平均時給はその他の米国経済指標に含まれています。例えば、収益データは、雇用、利益の動向、賃金のインフレの評価を可能にします。このデータは個人取得の計算にも使用されます。

時間当たりの平均収入の増加は、貯蓄の可能性の向上と通常の消費の伸びにつながります。より高い消費活動は、国の経済活動がより高いことの指標です。したがって、平均的な時間当たりの収益の増加は、経済状況の改善を示します。また、賃金の伸びはインフレが進んでいることを指します。

したがって、指標の伸びは、ドル相場にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値: