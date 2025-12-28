カレンダーセクション

ISM米国仕入価格 (ISM United States Manufacturing Prices Paid)

国：
米国
USD, 米ドル
情報源：
供給管理研究所（Institute for Supply Management） (Institute for Supply Management)
セクター
ビジネス
N/D 56.0
58.0
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
ISM仕入価格は、供給管理研究所 (The Institute of Supply Management、ISM) が製造PMI を計算する際の基準となる拡散指標の1つで、受け取った製品やサービスの業界担当者が支払った価格の変化を反映しています。

指数の計算は、米国の18業種からの供給担当者の月次調査から収集されたデータに基づいています。回答者は、生産プロセスで支払われた価格を推測（増加、減少、変化なし）します。収集されたデータは処理され、ディフュージョンインデックスにまとめられます。総製造PMI計算における指数の重みは20％です。

ISM仕入価格指数は通常、中間生産状態の生産者物価指数と密接に関連しています。指数の伸びは主要なインフレ指標として役立つ可能性があります。生産者は仕入先により多くを支払わなければならないため、最終製品の価格が上昇する可能性があります。

しかし、指数は一般的にドル相場に直接影響を及ぼすものではなく、通常はPMIの一部として解釈されます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"ISM米国仕入価格 (ISM United States Manufacturing Prices Paid)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
N/D
56.0
58.0
10月 2025
58.0
59.9
61.9
9月 2025
61.9
63.7
8月 2025
63.7
63.9
64.8
7月 2025
64.8
65.5
69.7
6月 2025
69.7
69.9
69.4
5月 2025
69.4
71.8
69.8
4月 2025
69.8
68.2
69.4
3月 2025
69.4
59.4
62.4
2月 2025
62.4
53.2
54.9
1月 2025
54.9
50.6
52.5
12月 2024
52.5
51.9
50.3
11月 2024
50.3
54.2
54.8
10月 2024
54.8
51.0
48.3
9月 2024
48.3
53.3
54.0
8月 2024
54.0
52.4
52.9
7月 2024
52.9
54.4
52.1
6月 2024
52.1
54.3
57.0
5月 2024
57.0
48.9
60.9
4月 2024
60.9
47.2
55.8
3月 2024
55.8
47.3
52.5
2月 2024
52.5
52.3
52.9
1月 2024
52.9
52.6
45.2
12月 2023
45.2
47.4
49.9
11月 2023
49.9
44.7
45.1
10月 2023
45.1
50.3
43.8
9月 2023
43.8
50.6
48.4
8月 2023
48.4
40.5
42.6
7月 2023
42.6
36.5
41.8
6月 2023
41.8
41.1
44.2
5月 2023
44.2
53.5
53.2
4月 2023
53.2
52.3
49.2
3月 2023
49.2
53.8
51.3
2月 2023
51.3
37.8
44.5
1月 2023
44.5
32.3
39.4
12月 2022
39.4
42.3
43.0
11月 2022
43.0
50.4
46.6
10月 2022
46.6
51.6
51.7
9月 2022
51.7
46.0
52.5
8月 2022
52.5
69.2
60.0
7月 2022
60.0
80.5
78.5
6月 2022
78.5
83.7
82.2
5月 2022
82.2
86.2
84.6
4月 2022
84.6
81.7
87.1
3月 2022
87.1
76.0
75.6
2月 2022
75.6
72.3
76.1
1月 2022
76.1
75.3
68.2
12月 2021
68.2
82.1
82.4
11月 2021
82.4
54.6
85.7
10月 2021
63.6
78.4
64.8
1234
