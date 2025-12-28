ISM仕入価格は、供給管理研究所 (The Institute of Supply Management、ISM) が製造PMI を計算する際の基準となる拡散指標の1つで、受け取った製品やサービスの業界担当者が支払った価格の変化を反映しています。

指数の計算は、米国の18業種からの供給担当者の月次調査から収集されたデータに基づいています。回答者は、生産プロセスで支払われた価格を推測（増加、減少、変化なし）します。収集されたデータは処理され、ディフュージョンインデックスにまとめられます。総製造PMI計算における指数の重みは20％です。

ISM仕入価格指数は通常、中間生産状態の生産者物価指数と密接に関連しています。指数の伸びは主要なインフレ指標として役立つ可能性があります。生産者は仕入先により多くを支払わなければならないため、最終製品の価格が上昇する可能性があります。

しかし、指数は一般的にドル相場に直接影響を及ぼすものではなく、通常はPMIの一部として解釈されます。

直近値: