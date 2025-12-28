カレンダーセクション

経済指標カレンダー

米国時間当たり賃金前年比 (United States Average Hourly Earnings y/y)

国：
米国
USD, 米ドル
情報源：
アメリカ合衆国労働統計局 (Bureau of Labor Statistics)
セクター
労働
3.5% 3.8%
3.8%
最後の発表 重要性 実際 予測
3.7%
3.5%
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

時間当たり賃金（Average Hourly Earnings）前年比指標は、今月のほとんどの非農業産業の平均時間当たり収入の前年同月と比較した変化を反映しています。

指標には民間企業の従業員しか含まれていません。この計算は、米国全土で約63万4千人の雇用を提供する約147,000社の調査に基づいています。

平均時給はその他の米国経済指標に含まれています。例えば、収益データは、雇用、利益の動向、賃金のインフレの評価を可能にします。このデータは個人取得の計算にも使用されます。

時間当たりの平均収入の増加は、貯蓄の可能性の向上と通常の消費の伸びにつながります。より高い消費活動は、国の経済活動がより高いことの指標です。したがって、平均的な時間当たりの収益の増加は、経済状況の改善を示します。また、賃金の伸びはインフレが進んでいることを指します。

したがって、指標の伸びは、ドル相場にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"米国時間当たり賃金前年比 (United States Average Hourly Earnings y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
3.5%
3.8%
3.8%
9月 2025
3.8%
3.9%
3.7%
8月 2025
3.7%
3.9%
3.9%
7月 2025
3.9%
3.8%
3.7%
6月 2025
3.7%
3.8%
3.9%
5月 2025
3.9%
3.8%
3.8%
4月 2025
3.8%
4.0%
3.8%
3月 2025
3.8%
3.7%
4.0%
2月 2025
4.0%
4.2%
4.1%
1月 2025
4.1%
3.6%
3.9%
12月 2024
3.9%
4.1%
4.0%
11月 2024
4.0%
3.8%
4.0%
10月 2024
4.0%
4.0%
4.0%
9月 2024
4.0%
4.1%
3.8%
8月 2024
3.8%
3.5%
3.6%
7月 2024
3.6%
4.1%
3.9%
6月 2024
3.9%
4.3%
4.1%
5月 2024
4.1%
3.8%
3.9%
4月 2024
3.9%
4.3%
4.1%
3月 2024
4.1%
4.4%
4.3%
2月 2024
4.3%
4.4%
4.5%
1月 2024
4.5%
4.1%
4.1%
12月 2023
4.1%
4.1%
4.0%
11月 2023
4.0%
4.2%
4.1%
10月 2023
4.1%
4.3%
4.2%
9月 2023
4.2%
4.4%
4.3%
8月 2023
4.3%
4.4%
4.4%
7月 2023
4.4%
4.4%
4.4%
6月 2023
4.4%
4.4%
4.3%
5月 2023
4.3%
4.3%
4.4%
4月 2023
4.4%
4.4%
4.2%
3月 2023
4.2%
4.5%
4.6%
2月 2023
4.6%
4.5%
4.4%
1月 2023
4.4%
4.9%
4.6%
12月 2022
4.6%
4.9%
5.1%
11月 2022
5.1%
4.9%
4.7%
10月 2022
4.7%
5.1%
5.0%
9月 2022
5.0%
5.2%
5.2%
8月 2022
5.2%
5.2%
5.2%
7月 2022
5.2%
5.2%
5.1%
6月 2022
5.1%
5.4%
5.2%
5月 2022
5.2%
5.6%
5.5%
4月 2022
5.5%
5.4%
5.6%
3月 2022
5.6%
5.4%
5.1%
2月 2022
5.1%
5.2%
5.7%
1月 2022
5.7%
4.8%
4.7%
12月 2021
4.7%
4.9%
4.8%
11月 2021
4.8%
4.8%
4.9%
10月 2021
4.9%
4.5%
4.6%
9月 2021
4.6%
4.2%
4.3%
12345
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード