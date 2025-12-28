輸入物価指数（Import Price Index）前月比は、国外で生産され報告月に米国に輸入された財及びサービスの価格の前月と比較した変化を反映します。

価格データの最大の部分は、米国の輸入業者の調査から収集されたものです。指数計算に使用される品目の財及びサービスの25％は年に2回見直されます。このような見直しによって、市場における新商品の出現と、取引回転率における既存商品の相対的シェアの減少を考慮に入れることが可能になります。重みは、指数計算のすべての位置に与えられます。この指数は季節調整されています。アナリストは通常、適切な解釈のために数ヶ月にわたり指数の変化を測定します。

指数の計算には、軍事用品、芸術品、中古品（修復済み品）、慈善寄付金、鉄道機器、特定の種類の輸入（カスタム資本設備）を除くすべての品物が含まれます。貨物と旅客の航空輸送は、指数計算に含まれています。

輸入物価指数は、国家貿易統計を作成するためのデフレーターとして使用されます。経済学者はこの指数を使って、短期的なインフレを予測します。この指数は、貿易フローの構造の変化を評価するためにも使用されます。

指数のドル相場への影響は、インフレの評価に関連しています。 一般的に、伸びはドルに対してプラスと見なされます。

