FOMC記者会見は、世界中の金融アナリストや経済学者の注目を集める四半期ごとのイベントです。記者会見で、米連邦公開市場委員会のメンバーは、米国の金融政策、インフレ見通し、目標レベルを達成するための措置についてのジャーナリストの質問に応えています。

米国連邦公開市場委員会は、物価安定、経済成長、完全雇用、国際貿易の持続可能性を維持することを目的とした、同国の金融政策の策定と実施を担当しています。これには12人の議決権のあるメンバー（連邦準備制度理事会の7人のメンバーと5つの連邦準備銀行の総裁）が含まれています。則として、記者会見には委員会の何人かのメンバーが参加します。

指数は、話し手の発言に応じて、金利の変動や通貨政策の変化に関する結論を出すことを可能にします。

FOMCメンバーの声明には、現在の経済状況の評価が含まれています。 次回のいくつかの会合で連邦準備制度理事会の金利を引き上げるか国の通貨政策を強化する可能性を示唆している場合、そのような演説は、ドルの短期的な成長につながる可能性があります。発言が慎重であるか保守的である場合は、国の通貨の為替レートへの影響はほとんどありません。