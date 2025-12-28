カレンダーセクション

米国連邦予算収支 (United States Federal Budget Balance)

国：
米国
USD, 米ドル
情報源：
財政管理局 (Bureau of the Fiscal Service)
セクター
政府
N/D
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
連邦予算収支（Federal Budget Balance）は、報告月の連邦政府の財務活動を表します。それは、予算のすべての収入と支出とのバランスを表示します。この報告書は、政府機関及び連邦準備銀行から入手したデータに基づいています。

連邦予算残高に関する詳細なデータは、米国財務省によって毎月発行され、予算支出傾向の変化と財政政策の方向性を示します。

正の連邦予算収支は、予算の余剰として特徴付けられます。税収が政府支出を上回ると剰余金が形成されます。予算は1970年以来わずか4倍に過ぎませんでした。

政府の支出が収入を上回る状況は、財政赤字として特徴づけられます。財政赤字は、米国の公的債務の増加または再編につながります。財政赤字を減らすための手段として、政府は税金コードの変更（抜け穴の防止、恩恵と控除の削減など）を提案したり、特定のグループのための直接的な増税を提案したりする可能性があります。財政赤字を削減する別の方法は、予算支出を削減することです。

財政赤字が拡大すると、財務省は政府の財政に資金を供給できるようにさらに債券を売ります。したがって、連邦政府の予算データは、米ドルよりも米財務省の債券に大きな影響を与えます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"米国連邦予算収支 (United States Federal Budget Balance)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
N/D
10月 2025
N/D
$​198.0 B
9月 2025
$​198.0 B
$​57.6 B
$​-344.8 B
8月 2025
$​-344.8 B
$​-283.5 B
$​-291.1 B
7月 2025
$​-291.1 B
$​-211.4 B
$​27.0 B
6月 2025
$​27.0 B
$​-137.2 B
$​-315.7 B
5月 2025
$​-316.0 B
$​122.4 B
$​258.4 B
4月 2025
$​258.4 B
$​-215.9 B
$​-160.5 B
3月 2025
$​-160.5 B
$​-9.9 B
$​-307.0 B
2月 2025
$​-307.0 B
$​-393.8 B
$​-128.6 B
1月 2025
$​-128.6 B
$​-26.5 B
$​-86.7 B
12月 2024
$​-86.7 B
$​-4.6 B
$​-366.8 B
11月 2024
$​-366.8 B
$​-507.9 B
$​-257.5 B
10月 2024
$​-257.5 B
$​-60.7 B
$​64.7 B
9月 2024
$​64.3 B
$​-138.3 B
$​-380.1 B
8月 2024
$​-380.1 B
$​-128.8 B
$​-243.7 B
7月 2024
$​-243.7 B
$​29.0 B
$​-71.0 B
6月 2024
$​-66.0 B
$​-327.9 B
$​-347.1 B
5月 2024
$​-347.1 B
$​160.0 B
$​209.5 B
4月 2024
$​209.5 B
$​-62.9 B
$​-236.6 B
3月 2024
$​-236.5 B
$​-436.3 B
$​-296.3 B
2月 2024
$​-296.3 B
$​-298.4 B
$​-21.9 B
1月 2024
$​-21.9 B
$​15.3 B
$​-129.4 B
12月 2023
$​-129.4 B
$​-86.7 B
$​-314.0 B
11月 2023
$​-314.0 B
$​-157.0 B
$​-66.6 B
10月 2023
$​-66.6 B
$​-162.7 B
$​-170.7 B
9月 2023
$​-171.0 B
$​-168.5 B
$​89.3 B
8月 2023
$​89.3 B
$​-195.2 B
$​-220.8 B
7月 2023
$​-220.8 B
$​-58.0 B
$​-227.8 B
6月 2023
$​-227.8 B
$​-192.5 B
$​-240.3 B
5月 2023
$​-240.3 B
$​-155.6 B
$​176.2 B
4月 2023
$​176.2 B
$​-153.1 B
$​-378.1 B
3月 2023
$​-378.1 B
$​-126.9 B
$​-262.4 B
2月 2023
$​-262.4 B
$​-120.1 B
$​-38.8 B
1月 2023
$​-38.8 B
$​-117.9 B
$​-85.0 B
12月 2022
$​-85.0 B
$​-107.0 B
$​-248.5 B
11月 2022
$​-248.5 B
$​-107.7 B
$​-87.9 B
10月 2022
$​-87.8 B
$​-84.0 B
$​-429.7 B
9月 2022
$​-429.7 B
$​189.4 B
$​-219.6 B
8月 2022
$​-219.6 B
$​158.0 B
$​-211.1 B
7月 2022
$​-211.1 B
$​95.9 B
$​-88.8 B
6月 2022
$​-88.8 B
$​-194.2 B
$​-66.2 B
5月 2022
$​-66.2 B
$​-200.2 B
$​308.2 B
4月 2022
$​308.2 B
$​-200.2 B
$​-192.6 B
3月 2022
$​-192.7 B
$​-222.5 B
$​-216.6 B
2月 2022
$​-216.6 B
$​-242.6 B
$​118.7 B
1月 2022
$​118.7 B
$​-276.9 B
$​-21.3 B
12月 2021
$​-21.3 B
$​-304.6 B
$​-191.3 B
11月 2021
$​-191.3 B
$​-287.4 B
$​-165.1 B
10月 2021
$​-165.1 B
$​-303.2 B
$​-61.6 B
12345
