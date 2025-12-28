建設支出（Construction Spending）前月比は、米国におけるすべての建設工事の支出額の前月と比較した変化を反映しています。

この指数調査では、新しい居住用建物と非居住用建物の建設、ならびに民間部門と公共部門の既存の建物の再建をカバーします。計算には、以下のタイプのプロジェクトへの支出が含まれます。

新しい建物や構造の建設

改装、改築、修復及び主要な交換（例えば、屋根の完全な交換）

エンジニアリングシステム（配管、電気工事、エレベータ、空調など）の設置

地域の準備と整備（道路、駐車場、公共施設、散水、埠頭、埠頭、ガスパイプラインなど）

貯蔵タンク、冷凍システムなどの、建物に収容されていない大規模な産業機器の設置.

計算には、建設資材費と労働コスト、建築費と工事費、間接費、利子、建設作業中に支払われる税金、請負業者の利益が考慮されます。

建設プロジェクトには、既存の建物の保守と修理、生産設備と家具のコスト、井戸の掘削、土地取得は含まれていません。

この指標は高い変動性（季節変化、気象影響など）を持ち、ドル相場への直接的な影響はほとんどありません。GDPの計算には建設投資が含まれているため、指標は経済学者によって近い将来のGDPの予測に使用されます。

直近値: