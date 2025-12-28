経済指標カレンダー
CPI n.s.a. 前月比は、商品とサービスの消費者バスケットの価格の月ごとの変化率を示します。この指数は、価格の変化を消費者の観点から示しています。指標の計算は季節調整されていません。すなわち、毎年のほぼ同時に発生しほぼ同じ大きさの変化を反映していません。そのような調整には、休日、天候、生産サイクルなどが含まれ得ます。指数は特定の参照期間の価格に相対して計算されます。CPI計算の参照期間は1982です。消費者物価指数はインフレのダイナミクスを特徴付けます。
直近値:
実際のデータ
"米国CPI n.s.a. 前月比 (United States Consumer Price Index (CPI) n.s.a. m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
N/D
0.3%
9月 2025
0.3%
0.3%
8月 2025
0.3%
0.2%
7月 2025
0.2%
0.3%
6月 2025
0.3%
0.2%
5月 2025
0.2%
0.3%
4月 2025
0.3%
0.2%
3月 2025
0.2%
0.4%
2月 2025
0.4%
0.7%
1月 2025
0.7%
0.0%
12月 2024
0.0%
-0.1%
11月 2024
-0.1%
0.1%
10月 2024
0.1%
0.2%
9月 2024
0.2%
0.1%
8月 2024
0.1%
0.1%
7月 2024
0.1%
0.0%
6月 2024
0.0%
0.2%
5月 2024
0.2%
0.4%
4月 2024
0.4%
0.6%
3月 2024
0.6%
0.6%
2月 2024
0.6%
0.5%
1月 2024
0.5%
-0.1%
12月 2023
-0.1%
-0.2%
11月 2023
-0.2%
0.0%
10月 2023
0.0%
0.2%
9月 2023
0.2%
0.4%
8月 2023
0.4%
0.2%
7月 2023
0.2%
0.3%
6月 2023
0.3%
0.3%
5月 2023
0.3%
0.5%
4月 2023
0.5%
0.3%
3月 2023
0.3%
0.6%
2月 2023
0.6%
0.8%
1月 2023
0.8%
-0.3%
12月 2022
-0.3%
-0.1%
11月 2022
-0.1%
0.4%
10月 2022
0.4%
0.2%
9月 2022
0.2%
0.0%
8月 2022
0.0%
0.0%
7月 2022
0.0%
1.4%
6月 2022
1.4%
1.1%
5月 2022
1.1%
0.6%
4月 2022
0.6%
1.3%
3月 2022
1.3%
0.9%
2月 2022
0.9%
0.8%
1月 2022
0.8%
0.3%
12月 2021
0.3%
0.5%
11月 2021
0.5%
0.8%
10月 2021
0.8%
0.3%
9月 2021
0.3%
0.2%
