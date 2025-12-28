経済指標カレンダー
5年米財務省インフレ保護証券(Treasury Inflation-Protected Securities、TIPS)入札 (United States 5-Year Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) Auction)
米国
USD, 米ドル
|中
|1.433%
|
1.182%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|
1.433%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
5年TIPS債入札は、5年間で満期となる財務省インフレ保護証券の利回りを表します。TIPSの利回りと標準財務省債の利回りの差は、インフレ水準に関する投資家の予測の指標とみなされます。
"5年米財務省インフレ保護証券(Treasury Inflation-Protected Securities、TIPS)入札 (United States 5-Year Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) Auction)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
1.433%
1.182%
1.182%
1.650%
1.650%
1.702%
1.702%
2.121%
2.121%
1.670%
1.670%
2.050%
2.050%
2.242%
2.242%
1.710%
1.710%
2.440%
2.440%
1.832%
1.832%
1.320%
1.320%
1.504%
1.504%
1.732%
1.732%
0.362%
0.362%
-0.340%
-0.340%
-1.508%
-1.508%
-1.685%
-1.685%
-1.416%
-1.416%
-1.631%
-1.631%
-1.575%
-1.575%
-1.320%
-1.320%
-0.951%
-0.951%
-0.766%
-0.766%
-0.320%
-0.320%
0.020%
0.020%
0.054%
0.054%
0.152%
0.152%
0.515%
0.515%
1.129%
1.129%
0.724%
0.724%
0.631%
0.631%
0.370%
0.370%
0.117%
0.117%
-0.049%
-0.049%
0.120%
0.120%
-0.209%
-0.209%
-0.195%
-0.195%
0.472%
0.472%
0.305%
0.305%
-0.335%
-0.335%
0.395%
0.395%
-0.281%
-0.281%
-0.213%
-0.213%
