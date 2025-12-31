経済指標カレンダー
米住宅価格指数(HPI)前年比 (United States House Price Index (HPI) y/y)
国：
米国
USD, 米ドル
セクター
ハウジング
|低
|1.7%
|1.3%
|
1.8%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|1.1%
|
1.7%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
住宅価格指数前年比は、前月の同期間と比較して、その月の米国の戸建住宅の価値の平均変化を測定します。住宅価格が上昇すれば消費者の信頼が高まり、消費支出が増加し、経済発展とインフレが増加する可能性があります。予想を上回る値は米ドルにとってプラスであると見なされ、低い値はマイナスと見なされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"米住宅価格指数(HPI)前年比 (United States House Price Index (HPI) y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
10月 2025
1.7%
1.3%
1.8%
9月 2025
1.7%
2.3%
2.4%
8月 2025
2.3%
2.6%
2.4%
7月 2025
2.3%
2.6%
2.7%
6月 2025
2.6%
2.3%
2.9%
5月 2025
2.8%
2.5%
3.2%
4月 2025
3.0%
2.9%
3.9%
3月 2025
3.8%
3.4%
3.9%
2月 2025
3.9%
5.3%
5.0%
1月 2025
4.9%
4.8%
4.8%
12月 2024
4.7%
3.9%
4.5%
11月 2024
4.2%
4.3%
4.5%
10月 2024
4.4%
5.0%
4.5%
9月 2024
4.4%
4.1%
4.4%
8月 2024
4.2%
4.3%
4.7%
7月 2024
4.5%
4.2%
5.3%
6月 2024
5.2%
5.6%
5.9%
5月 2024
5.7%
5.7%
6.5%
4月 2024
6.3%
6.7%
6.7%
3月 2024
6.7%
7.1%
7.1%
2月 2024
7.0%
6.0%
6.5%
1月 2024
6.3%
8.2%
6.7%
12月 2023
6.6%
7.1%
6.7%
11月 2023
6.6%
5.2%
6.3%
10月 2023
6.3%
6.1%
6.2%
9月 2023
6.1%
6.9%
5.8%
8月 2023
5.6%
5.6%
4.6%
7月 2023
4.6%
2.7%
3.2%
6月 2023
3.1%
2.8%
5月 2023
2.8%
2.6%
3.1%
4月 2023
3.1%
3.1%
3.7%
3月 2023
3.6%
2.4%
4.3%
2月 2023
4.0%
3.8%
5.3%
1月 2023
5.3%
5.1%
6.7%
12月 2022
6.6%
6.8%
8.2%
11月 2022
8.2%
9.5%
9.8%
10月 2022
9.8%
11.2%
11.1%
9月 2022
11.0%
10.5%
12.0%
8月 2022
11.9%
12.6%
13.9%
7月 2022
13.9%
15.4%
16.3%
6月 2022
16.3%
17.1%
18.3%
5月 2022
18.3%
17.6%
18.9%
4月 2022
18.8%
17.9%
19.1%
3月 2022
19.0%
19.5%
19.3%
2月 2022
19.4%
18.4%
18.3%
1月 2022
18.2%
18.5%
17.7%
12月 2021
17.6%
18.6%
17.6%
11月 2021
17.5%
18.4%
17.4%
10月 2021
17.4%
16.8%
17.7%
9月 2021
17.7%
19.3%
18.5%
