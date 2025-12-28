カレンダーセクション

ISM米国製造業新規受注 (ISM United States Manufacturing New Orders)

国：
米国
USD, 米ドル
情報源：
供給管理研究所（Institute for Supply Management） (Institute for Supply Management)
セクター
ビジネス
N/D 46.5
49.4
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
ISM製造業新規受注は、供給管理協会が製造PMIを計算する際の基準となる拡散指標の1つで、事業会社企業の新規注文の変化が反映されます。

指数の計算は、米国の18業種からの供給担当者の月次調査から収集されたデータに基づいています。回答者は、新規注文数が増加したか、減少したか、または変化していないかを推測します。収集されたデータは処理され、ディフュージョンインデックスにまとめられます。総製造PMI計算における指数の重みは20％です。

製造受注指数は、国勢調査局発行の製造注文のデータと通常密接に関連しています。製造業における新規受注の増加は、消費者需要の増加を指し、生産活動の短期的な増加を予測することを可能にします。

しかし、指数は一般的にドル相場に直接影響を及ぼすものではなく、通常はPMIの一部として解釈されます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"ISM米国製造業新規受注 (ISM United States Manufacturing New Orders)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
N/D
46.5
49.4
10月 2025
49.4
51.6
48.9
9月 2025
48.9
51.4
8月 2025
51.4
47.0
47.1
7月 2025
47.1
46.7
46.4
6月 2025
46.4
48.9
47.6
5月 2025
47.6
46.6
47.2
4月 2025
47.2
44.5
45.2
3月 2025
45.2
48.4
48.6
2月 2025
48.6
53.9
55.1
1月 2025
55.1
52.6
52.1
12月 2024
52.5
46.6
50.4
11月 2024
50.4
45.0
47.1
10月 2024
47.1
45.3
46.1
9月 2024
46.1
44.4
44.6
8月 2024
44.6
48.6
47.4
7月 2024
47.4
49.7
49.3
6月 2024
49.3
49.4
45.4
5月 2024
45.4
52.0
49.1
4月 2024
49.1
52.1
51.4
3月 2024
51.4
51.2
49.2
2月 2024
49.2
50.0
52.5
1月 2024
52.5
48.8
47.0
12月 2023
47.1
47.3
48.3
11月 2023
48.3
47.1
45.5
10月 2023
45.5
47.3
49.2
9月 2023
49.2
46.9
46.8
8月 2023
46.8
46.3
47.3
7月 2023
47.3
44.0
45.6
6月 2023
45.6
44.0
42.6
5月 2023
42.6
44.9
45.7
4月 2023
45.7
45.5
44.3
3月 2023
44.3
44.6
47.0
2月 2023
47.0
43.7
42.5
1月 2023
42.5
46.1
45.1
12月 2022
45.2
48.1
47.2
11月 2022
47.2
48.0
49.2
10月 2022
49.2
49.1
47.1
9月 2022
47.1
49.6
51.3
8月 2022
51.3
48.5
48.0
7月 2022
48.0
52.0
49.2
6月 2022
49.2
54.2
55.1
5月 2022
55.1
53.6
53.5
4月 2022
53.5
57.7
53.8
3月 2022
53.8
59.8
61.7
2月 2022
61.7
59.1
57.9
1月 2022
57.9
61.0
61.0
12月 2021
60.4
60.7
61.5
11月 2021
61.5
63.3
59.8
10月 2021
59.8
66.9
66.7
123
