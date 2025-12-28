ISM製造業新規受注は、供給管理協会が製造PMIを計算する際の基準となる拡散指標の1つで、事業会社企業の新規注文の変化が反映されます。

指数の計算は、米国の18業種からの供給担当者の月次調査から収集されたデータに基づいています。回答者は、新規注文数が増加したか、減少したか、または変化していないかを推測します。収集されたデータは処理され、ディフュージョンインデックスにまとめられます。総製造PMI計算における指数の重みは20％です。

製造受注指数は、国勢調査局発行の製造注文のデータと通常密接に関連しています。製造業における新規受注の増加は、消費者需要の増加を指し、生産活動の短期的な増加を予測することを可能にします。

しかし、指数は一般的にドル相場に直接影響を及ぼすものではなく、通常はPMIの一部として解釈されます。

