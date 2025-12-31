経済指標カレンダー
米住宅価格指数(HPI) (United States House Price Index (HPI))
国：
米国
USD, 米ドル
セクター
ハウジング
|低
|436.7
|436.1
|
435.2
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|437.2
|
436.7
|次の発表
|実際
|予測
|
前
住宅価格指数は、米国における戸建住宅の価値の平均変化を測る指標です。住宅価格が上昇すれば消費者の信頼が高まり、消費支出が増加し、経済発展とインフレが増加する可能性があります。予想を上回る値は米ドルにとってプラスであると見なされ、低い値はマイナスと見なされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"米住宅価格指数(HPI) (United States House Price Index (HPI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
10月 2025
436.7
436.1
435.2
9月 2025
435.4
435.9
435.6
8月 2025
435.3
432.9
433.6
7月 2025
433.4
434.3
433.9
6月 2025
433.8
435.7
434.6
5月 2025
434.4
432.4
435.1
4月 2025
434.9
438.6
436.7
3月 2025
436.6
436.8
436.8
2月 2025
437.3
438.6
436.7
1月 2025
436.5
437.7
435.8
12月 2024
436.1
435.1
434.3
11月 2024
433.4
433.4
432.3
10月 2024
432.3
430.7
430.6
9月 2024
430.3
428.8
427.4
8月 2024
427.0
428.1
425.8
7月 2024
425.2
428.5
424.7
6月 2024
424.5
428.3
424.8
5月 2024
424.6
427.7
424.7
4月 2024
424.3
427.1
423.3
3月 2024
423.4
423.8
423.0
2月 2024
423.0
417.5
417.8
1月 2024
417.5
418.6
417.8
12月 2023
417.9
418.5
417.4
11月 2023
417.4
418.6
416.1
10月 2023
416.3
417.4
414.9
9月 2023
414.8
414.7
412.3
8月 2023
411.8
413.6
409.4
7月 2023
409.5
409.8
406.1
6月 2023
405.8
404.1
5月 2023
404.1
404.6
401.2
4月 2023
401.2
402.1
398.3
3月 2023
398.0
393.0
395.5
2月 2023
394.8
396.9
393.0
1月 2023
393.2
391.7
392.4
12月 2022
392.1
388.6
392.4
11月 2022
392.3
391.7
392.8
10月 2022
392.7
395.4
392.7
9月 2022
392.3
391.0
392.0
8月 2022
392.0
392.6
394.6
7月 2022
395.2
400.0
397.6
6月 2022
398.0
400.7
397.6
5月 2022
398.1
395.1
392.7
4月 2022
392.9
388.7
386.8
3月 2022
386.5
383.6
381.0
2月 2022
381.4
375.5
373.7
1月 2022
373.3
369.4
367.6
12月 2021
367.2
364.6
362.8
11月 2021
362.4
360.5
358.4
10月 2021
358.3
356.0
354.4
9月 2021
354.6
353.8
351.5
