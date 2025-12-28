MNIシカゴビジネスバロメーターは、特定の月にシカゴのビジネス環境を反映した複合拡散指標です。この指標は、非営利団体のMarket News International Inc.（経済ニュースと分析の大手プロバイダーの1つ）とInstitute for Supply Management（供給管理研究所、ISM）のシカゴ支店と協力して作成されています。

シカゴビジネスバロメーターはシカゴPMIとしても知られており、シカゴ都市圏の購買担当者の調査に基づいて計算されます。自社の生産量、新規注文、残高、失業率、供給量を評価するための世論調査が実施されます。量的尺度を提供する代わりに、回答者は、現状の月の変化の相対的な評価（状況の改善、悪化、変化なし）を提供します。

回答者のサンプルには、地域の大企業及びサービス会社の代表者が含まれています。指数がシカゴ地域でのみ計算されるという事実にもかかわらず、そのデータは一般的な米国指数と明確に相関しており、したがって、米国の経済状態の先行指標として解釈されます。

50ポイントを上回った指標値は地域のビジネス環境の改善を指し示し、50を下回る指数はマイナスの変化を示しています。購買担当者の任務は、経済状況の変化に関する情報への早期アクセスを意味します。したがって、PMIの伸びは、中長期的な生産拡大の予測を可能にします。

期待していたより高い指標値は、米ドルにとってプラスと見なされます。

直近値: