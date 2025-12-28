経済指標カレンダー
|高
|36.3
|44.8
|
43.8
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|42.4
|
36.3
|次の発表
|実際
|予測
|
前
MNIシカゴビジネスバロメーターは、特定の月にシカゴのビジネス環境を反映した複合拡散指標です。この指標は、非営利団体のMarket News International Inc.（経済ニュースと分析の大手プロバイダーの1つ）とInstitute for Supply Management（供給管理研究所、ISM）のシカゴ支店と協力して作成されています。
シカゴビジネスバロメーターはシカゴPMIとしても知られており、シカゴ都市圏の購買担当者の調査に基づいて計算されます。自社の生産量、新規注文、残高、失業率、供給量を評価するための世論調査が実施されます。量的尺度を提供する代わりに、回答者は、現状の月の変化の相対的な評価（状況の改善、悪化、変化なし）を提供します。
回答者のサンプルには、地域の大企業及びサービス会社の代表者が含まれています。指数がシカゴ地域でのみ計算されるという事実にもかかわらず、そのデータは一般的な米国指数と明確に相関しており、したがって、米国の経済状態の先行指標として解釈されます。
50ポイントを上回った指標値は地域のビジネス環境の改善を指し示し、50を下回る指数はマイナスの変化を示しています。購買担当者の任務は、経済状況の変化に関する情報への早期アクセスを意味します。したがって、PMIの伸びは、中長期的な生産拡大の予測を可能にします。
期待していたより高い指標値は、米ドルにとってプラスと見なされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"MNIシカゴビジネスバロメーター (MNI Chicago Business Barometer)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用