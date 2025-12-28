カレンダーセクション

MNIシカゴビジネスバロメーター (MNI Chicago Business Barometer)

米国
USD, 米ドル
MNI
ビジネス
36.3 44.8
43.8
42.4
36.3
MNIシカゴビジネスバロメーターは、特定の月にシカゴのビジネス環境を反映した複合拡散指標です。この指標は、非営利団体のMarket News International Inc.（経済ニュースと分析の大手プロバイダーの1つ）とInstitute for Supply Management（供給管理研究所、ISM）のシカゴ支店と協力して作成されています。

シカゴビジネスバロメーターはシカゴPMIとしても知られており、シカゴ都市圏の購買担当者の調査に基づいて計算されます。自社の生産量、新規注文、残高、失業率、供給量を評価するための世論調査が実施されます。量的尺度を提供する代わりに、回答者は、現状の月の変化の相対的な評価（状況の改善、悪化、変化なし）を提供します。

回答者のサンプルには、地域の大企業及びサービス会社の代表者が含まれています。指数がシカゴ地域でのみ計算されるという事実にもかかわらず、そのデータは一般的な米国指数と明確に相関しており、したがって、米国の経済状態の先行指標として解釈されます。

50ポイントを上回った指標値は地域のビジネス環境の改善を指し示し、50を下回る指数はマイナスの変化を示しています。購買担当者の任務は、経済状況の変化に関する情報への早期アクセスを意味します。したがって、PMIの伸びは、中長期的な生産拡大の予測を可能にします。

期待していたより高い指標値は、米ドルにとってプラスと見なされます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
36.3
44.8
43.8
10月 2025
43.8
40.7
40.6
9月 2025
40.6
45.8
41.5
8月 2025
41.5
42.5
47.1
7月 2025
47.1
42.4
40.4
6月 2025
40.4
42.6
40.5
5月 2025
40.5
46.2
44.6
4月 2025
44.6
53.1
47.6
3月 2025
47.6
40.3
45.5
2月 2025
45.5
43.4
39.5
1月 2025
39.5
41.8
36.9
12月 2024
36.9
39.2
40.2
11月 2024
40.2
37.4
41.6
10月 2024
41.6
42.6
46.6
9月 2024
46.6
44.4
46.1
8月 2024
46.1
44.2
45.3
7月 2024
45.3
44.2
47.4
6月 2024
47.4
42.3
35.4
5月 2024
35.4
45.6
37.9
4月 2024
37.9
48.3
41.4
3月 2024
41.4
50.2
44.0
2月 2024
44.0
51.2
46.0
1月 2024
46.0
47.4
46.9
12月 2023
46.9
49.9
55.8
11月 2023
55.8
43.9
44.0
10月 2023
44.0
46.4
44.1
9月 2023
44.1
45.8
48.7
8月 2023
48.7
42.1
42.8
7月 2023
42.8
40.9
41.5
6月 2023
41.5
44.5
40.4
5月 2023
40.4
46.2
48.6
4月 2023
48.6
43.7
43.8
3月 2023
43.8
43.9
43.6
2月 2023
43.6
44.6
44.3
1月 2023
44.3
41.0
44.9
12月 2022
44.9
41.2
37.2
11月 2022
37.2
45.4
45.2
10月 2022
45.2
48.9
45.7
9月 2022
45.7
52.2
52.2
8月 2022
52.2
54.1
52.1
7月 2022
52.1
58.2
56.0
6月 2022
56.0
58.5
60.3
5月 2022
60.3
59.7
56.4
4月 2022
56.4
59.7
62.9
3月 2022
62.9
60.8
56.3
2月 2022
56.3
64.3
65.2
1月 2022
65.2
62.6
64.3
12月 2021
63.1
65.2
61.8
11月 2021
61.8
66.8
68.4
10月 2021
68.4
65.9
64.7
