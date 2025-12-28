政府給与の変化は、報告された月に米国の公共部門ででの新しい雇用の数を示しています。報告書は、政府機関及び部門の常勤従業員数に関するデータに基づいて計算されています。

政府給与は経済的健康の第二の指標です。ここの空席数は比較的一定であり、常に金融及び経済の変動に直接関係しているとは限りません。しかし、この数字は一般的な非農業部門雇用者数報告書に含まれており、この重要な指標に影響を与える可能性があります。

雇用されている市民の数の変化は、ドル市場の最も強力な短期的な要因の1つです。そのため、このレポートの一部である政府の給与計算は、米ドル相場に影響を及ぼす可能性があります。予想を上回る指標の伸びは、ドル相場にプラスの影響を与える可能性があります。

