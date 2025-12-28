カレンダーセクション

ISM米国非製造業新規受注 (ISM United States Non-Manufacturing New Orders)

米国
USD, 米ドル
供給管理研究所（Institute for Supply Management） (Institute for Supply Management)
ビジネス
N/D 53.4
56.2
ISM非製造業新規注文は供給管理研究所 (The Institute of Supply Management、ISM) が非製造業PMIを計算する際の基準となる拡散指標の1つで、サービス業企業における注文の変化を反映しています。

指数の計算は、米国サービス部門の17業種からの供給担当者の月次調査から収集されたデータに基づいています。回答者は、新規注文数が増加したか、減少したか、または変化していないかを推測します。収集されたデータは処理され、ディフュージョンインデックスにまとめられます。総PMI計算における指数の重みは25％です。

非製造業新規注文指数は、通常、国勢調査局が発行したデータと密接に関連しています。サービス部門における新規受注の増加は、消費者需要の増加を指し、事業活動の短期的な増加を予測することを可能にします。

しかし、指数は一般的にドル相場に直接影響を及ぼすものではなく、通常はPMIの一部として解釈されます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"ISM米国非製造業新規受注 (ISM United States Non-Manufacturing New Orders)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
N/D
53.4
56.2
10月 2025
56.2
50.4
9月 2025
50.4
56.0
8月 2025
56.0
51.1
50.3
7月 2025
50.3
51.5
51.3
6月 2025
51.3
49.4
46.4
5月 2025
46.4
52.5
52.3
4月 2025
52.3
51.3
50.4
3月 2025
50.4
52.8
52.2
2月 2025
52.2
53.0
51.3
1月 2025
51.3
51.7
54.4
12月 2024
54.2
54.2
53.7
11月 2024
53.7
54.4
57.4
10月 2024
57.4
53.7
59.4
9月 2024
59.4
51.9
53.0
8月 2024
53.0
53.3
52.4
7月 2024
52.4
50.6
47.3
6月 2024
47.3
54.0
54.1
5月 2024
54.1
54.3
52.2
4月 2024
52.2
54.5
54.4
3月 2024
54.4
54.7
56.1
2月 2024
56.1
54.8
55.0
1月 2024
55.0
54.9
52.8
12月 2023
52.8
54.5
55.5
11月 2023
55.5
54.4
55.5
10月 2023
55.5
54.7
51.8
9月 2023
51.8
55.3
57.5
8月 2023
57.5
54.5
55.0
7月 2023
55.0
55.6
55.5
6月 2023
55.5
55.9
52.9
5月 2023
52.9
56.5
56.1
4月 2023
56.1
57.0
52.2
3月 2023
52.2
57.6
62.6
2月 2023
62.6
57.5
60.4
1月 2023
60.4
57.6
45.2
12月 2022
45.2
58.5
56.0
11月 2022
56.0
58.5
56.5
10月 2022
56.5
58.8
60.6
9月 2022
60.6
58.9
61.8
8月 2022
61.8
59.5
59.9
7月 2022
59.9
60.5
55.6
6月 2022
55.6
62.1
57.6
5月 2022
57.6
63.4
54.6
4月 2022
54.6
64.3
60.1
3月 2022
60.1
64.9
56.1
2月 2022
56.1
65.4
61.7
1月 2022
61.7
65.3
62.1
12月 2021
61.5
65.0
69.7
11月 2021
69.7
64.0
69.7
10月 2021
69.7
63.2
63.5
123
