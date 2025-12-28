ISM非製造業新規注文は供給管理研究所 (The Institute of Supply Management、ISM) が非製造業PMIを計算する際の基準となる拡散指標の1つで、サービス業企業における注文の変化を反映しています。

指数の計算は、米国サービス部門の17業種からの供給担当者の月次調査から収集されたデータに基づいています。回答者は、新規注文数が増加したか、減少したか、または変化していないかを推測します。収集されたデータは処理され、ディフュージョンインデックスにまとめられます。総PMI計算における指数の重みは25％です。

非製造業新規注文指数は、通常、国勢調査局が発行したデータと密接に関連しています。サービス部門における新規受注の増加は、消費者需要の増加を指し、事業活動の短期的な増加を予測することを可能にします。

しかし、指数は一般的にドル相場に直接影響を及ぼすものではなく、通常はPMIの一部として解釈されます。

