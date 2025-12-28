カレンダーセクション

S&P/ケース・シラー米国住宅価格総合指数(HPI)20前年比 (S&P/Case-Shiller United States Home Price Index (HPI) Composite-20 y/y)

国：
米国
USD, 米ドル
情報源：
S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス (S&P Dow Jones Indices)
セクター
ハウジング
1.4% 1.4%
1.6%
最後の発表 重要性 実際 予測
1.1%
1.4%
次の発表 実際 予測
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数（S&P/Case-Shiller Home価格指数 Composite）-20前年比は、指定された月の米国内の20の首都圏における住宅市場の価値の前年同月と比較した変化を測定します。

計算には、カール・ケース、ロバート・シラー、アラン・ワイスが提供する加重反復販売法が含まれます。計算のためのデータは地元の記録所から収集されます。各首都圏には、集計指数の計算に使用される重みが与えられます。利用可能なデータには、通常、日付、販売価格、及び財産の種類が含まれます。総合指数の計算に含めるには、オブジェクトのアームスレングス売買が早くなる必要があります。

以下のタイプの住宅は計算から除外されます。

  • 新築住宅。反復販売の前にその価格の変化を測定することはできないため
  • コンドミニアムや協同組合住宅、集合住宅など「一戸建て住宅」とは判断できない物件
  • 非アームスレングス売買（例えば、家族間の売買）
  • プロパティタイプの指定が変更された売買（例:: 元々戸建て住宅として記録されていた物件がマンションとして記録される）
  • 6か月間に2回以上繰り返し販売された家

不動産の市場では、通常、異なる種類の物件には異なる要因が形成され、これが需要、供給、価格を決定します。したがって、市場状況の正しい評価のために、指数は居住用住居の種類別のセグメント化を含みます。この複合指標の詳細版には、低、中、高の住宅価格の3つの指標があります。高価な家屋の価格の変化は複合指数の結果に大きな影響を与えます。これはこの指数とFHFA住宅価格指数の違いの1つです。後者ではセグメンテーションが適用されていない すべてのタイプの住宅の平均価格が計算されます。

また、S&P/CS 計算はより小さいサンプルを使用し、13州のデータを考慮していません。 この指標は、米国最大の市と県の不動産市場における活動を測定するために使用されます。指数の伸びは、ドル相場にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"S&P/ケース・シラー米国住宅価格総合指数(HPI)20前年比 (S&P/Case-Shiller United States Home Price Index (HPI) Composite-20 y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
9月 2025
1.4%
1.4%
1.6%
8月 2025
1.6%
1.7%
1.8%
7月 2025
1.8%
1.7%
2.1%
6月 2025
2.1%
2.4%
2.8%
5月 2025
2.8%
3.1%
3.4%
4月 2025
3.4%
3.8%
4.1%
3月 2025
4.1%
4.4%
4.5%
2月 2025
4.5%
4.7%
4.7%
1月 2025
4.7%
4.6%
4.5%
12月 2024
4.5%
4.7%
4.3%
11月 2024
4.3%
3.9%
4.2%
10月 2024
4.2%
4.5%
4.6%
9月 2024
4.6%
4.7%
5.2%
8月 2024
5.2%
5.2%
5.9%
7月 2024
5.9%
5.9%
6.5%
6月 2024
6.5%
6.5%
6.8%
5月 2024
6.8%
6.8%
7.2%
4月 2024
7.2%
6.8%
7.4%
3月 2024
7.4%
7.8%
7.3%
2月 2024
7.3%
7.1%
6.6%
1月 2024
6.6%
7.1%
6.1%
12月 2023
6.1%
6.0%
5.4%
11月 2023
5.4%
5.2%
4.9%
10月 2023
4.9%
4.7%
3.9%
9月 2023
3.9%
3.0%
2.2%
8月 2023
2.2%
0.9%
0.1%
7月 2023
0.1%
-0.4%
-1.2%
6月 2023
-1.2%
-1.0%
-1.7%
5月 2023
-1.7%
-1.8%
-1.7%
4月 2023
-1.7%
-1.9%
-1.1%
3月 2023
-1.1%
-0.4%
0.4%
2月 2023
0.4%
1.8%
2.5%
1月 2023
2.5%
3.9%
4.6%
12月 2022
4.6%
6.1%
6.8%
11月 2022
6.8%
7.9%
8.6%
10月 2022
8.6%
9.7%
10.4%
9月 2022
10.4%
12.4%
13.1%
8月 2022
13.1%
15.4%
16.1%
7月 2022
16.1%
17.9%
18.6%
6月 2022
18.6%
19.8%
20.5%
5月 2022
20.5%
20.5%
21.2%
4月 2022
21.2%
21.9%
21.2%
3月 2022
21.2%
20.8%
20.2%
2月 2022
20.2%
19.2%
19.1%
1月 2022
19.1%
19.2%
18.6%
12月 2021
18.6%
18.4%
18.3%
11月 2021
18.3%
17.8%
18.4%
10月 2021
18.4%
18.8%
19.1%
9月 2021
19.1%
19.1%
19.7%
8月 2021
19.7%
19.6%
19.9%
