経済指標カレンダー
米国輸入 (United States Imports)
国：
米輸入は、海外から輸入されて消費ネットワーク、倉庫および外国貿易地域で直ちに利用可能となる商品およびサービスの量を反映しています。指標は、通常、米国のカスタムおよび国境保護によって推定される商品価格を対象としています。予想を上回る値は米ドルにとってプラスであると見なされ、低い値はマイナスと見なされます。
直近値:
実際のデータ
"米国輸入 (United States Imports)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
9月 2025
$342.133 B
$340.185 B
8月 2025
$340.382 B
$358.756 B
7月 2025
$358.775 B
$338.736 B
6月 2025
$337.475 B
$350.310 B
5月 2025
$350.517 B
$350.829 B
4月 2025
$350.987 B
$419.391 B
3月 2025
$418.955 B
$401.195 B
2月 2025
$401.120 B
$401.158 B
1月 2025
$401.201 B
$364.581 B
12月 2024
$364.939 B
$352.514 B
11月 2024
$351.559 B
$339.923 B
10月 2024
$339.556 B
$353.810 B
9月 2024
$352.306 B
$341.976 B
8月 2024
$342.186 B
$345.397 B
7月 2024
$345.394 B
$338.282 B
6月 2024
$339.047 B
$337.012 B
5月 2024
$336.732 B
$337.905 B
4月 2024
$338.225 B
$330.188 B
3月 2024
$326.992 B
$332.385 B
2月 2024
$331.914 B
$324.785 B
1月 2024
$324.627 B
$321.031 B
12月 2023
$320.449 B
$316.208 B
11月 2023
$316.944 B
$323.062 B
10月 2023
$323.000 B
$322.656 B
9月 2023
$322.656 B
$314.092 B
8月 2023
$314.333 B
$316.602 B
7月 2023
$316.683 B
$311.458 B
6月 2023
$312.980 B
$316.118 B
5月 2023
$316.082 B
$323.590 B
4月 2023
$323.567 B
$318.783 B
3月 2023
$320.378 B
$321.481 B
2月 2023
$321.686 B
$326.670 B
1月 2023
$325.785 B
$316.214 B
12月 2022
$317.571 B
$313.365 B
11月 2022
$313.374 B
$334.843 B
10月 2022
$334.793 B
$332.640 B
9月 2022
$331.287 B
$326.472 B
8月 2022
$326.316 B
$330.040 B
7月 2022
$329.940 B
$339.642 B
6月 2022
$340.413 B
$341.429 B
5月 2022
$341.440 B
$339.536 B
4月 2022
$339.697 B
$351.763 B
3月 2022
$351.518 B
$318.624 B
2月 2022
$317.814 B
$313.720 B
1月 2022
$314.093 B
$310.304 B
12月 2021
$308.874 B
$304.065 B
11月 2021
$304.388 B
$290.749 B
10月 2021
$290.749 B
$288.232 B
9月 2021
$288.492 B
$286.991 B
8月 2021
$286.991 B
$282.879 B
