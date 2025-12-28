経済指標カレンダー
米国トレジャリー・インターナショナル・キャピタル(TIC)純長期取引 (United States Treasury International Capital (TIC) Net Long-Term Transactions)
|中
|$17.5 B
|$162.2 B
|
$173.2 B
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|$73.8 B
|
$17.5 B
|次の発表
|実際
|予測
|
前
TIC純長期取引は、米国証券の外国投資家による総購入額から、外国人による米国市民への有価証券の総売上額を差し引いた金額を提供します。米国財務省は、トレジャリー・インターナショナル・キャピタル（TIC）データの一部として毎月レポートを発表しています。
報告書は、宝庫、企業株式、債券など、ほとんどの種類の証券の動きを反映しています。
しかし、報告書は資産の動き全体を反映していないため、完全なものとはみなされません。たとえば、外国居住者が購入した米国の証券が第三国の個人口座に保管されている場合、その証券は報告書に反映されません。さらに、外国人は米ドル及びその他の資産を保留することができ、これはTIC報告書では説明されません。
以上の留保にもかかわらず、TIC報告書は経済ニュースの背景に重要な役割を果たし、投資家が注意深く監視しています。外国人との長期的な証券の取引は、米国市場への外国人の参加を反映しており、逆もまた同様です。
米国の金融商品に対する需要の増加は、外国投資家がそのような取引のために米国通貨を購入することを余儀なくされるため、米ドルの価値を上昇させる可能性があります。また、長期取引に関するデータが金利に影響を及ぼす可能性があります。この指標は、証券市場に最も大きな影響を与えます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"米国トレジャリー・インターナショナル・キャピタル(TIC)純長期取引 (United States Treasury International Capital (TIC) Net Long-Term Transactions)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用