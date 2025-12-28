TIC純長期取引は、米国証券の外国投資家による総購入額から、外国人による米国市民への有価証券の総売上額を差し引いた金額を提供します。米国財務省は、トレジャリー・インターナショナル・キャピタル（TIC）データの一部として毎月レポートを発表しています。

報告書は、宝庫、企業株式、債券など、ほとんどの種類の証券の動きを反映しています。

しかし、報告書は資産の動き全体を反映していないため、完全なものとはみなされません。たとえば、外国居住者が購入した米国の証券が第三国の個人口座に保管されている場合、その証券は報告書に反映されません。さらに、外国人は米ドル及びその他の資産を保留することができ、これはTIC報告書では説明されません。

以上の留保にもかかわらず、TIC報告書は経済ニュースの背景に重要な役割を果たし、投資家が注意深く監視しています。外国人との長期的な証券の取引は、米国市場への外国人の参加を反映しており、逆もまた同様です。

米国の金融商品に対する需要の増加は、外国投資家がそのような取引のために米国通貨を購入することを余儀なくされるため、米ドルの価値を上昇させる可能性があります。また、長期取引に関するデータが金利に影響を及ぼす可能性があります。この指標は、証券市場に最も大きな影響を与えます。

直近値: