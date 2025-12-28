カレンダーセクション

米国
USD, 米ドル
全米産業審議会 (The Conference Board)
消費者
89.1 83.4
92.9
最後の発表 重要性 実際 予測
86.8
89.1
次の発表 実際 予測
消費者信頼感指数（Consumer Confidence Index）は、自国経済の安定性に対する消費者の信頼レベルを示しています。この指数は、約3000世帯の月次調査に基づいています（サンプルは全国を対象としています）。この指標により、平均的な消費者の財務状況、購買力、信頼性を評価することができます。指数は非営利団体である全米産業審議会によって計算されます。

アンケートには5つの質問が含まれています。2つの質問は、現在の経済状況、すなわち一般的なビジネス条件と雇用に関連しています。さらに3つの質問は、今後6ヶ月間のビジネス状況、雇用及び家計収入の変化に関する消費者の期待を反映しています。回答者は、これらのコンポーネントを良い、悪い、または普通として評価します。アンケートの60％は期待についてであるため、この指標は主要な市場指標であると考えられています。これは景気先行指数の計算に含まれます。

特に景気が減速する際の消費者信頼感に関する強い報告書は、通貨市場を急激に押し上げる可能性があります。消費者信頼感の高まりは、人々がより多くを消費し、大規模の購入（例えば、車や家）をすることを示唆しています。これは経済活動の増加と消費支出の増加につながります。また、消費支出の伸びによってインフレが進行する可能性があります。したがって、消費者信頼感指数は通常、プロの経済学者によって厳重に監視されます。

しかし、消費者の信頼は、現在の気分によって決まる非常に主観的な見積もりです。したがって、結果は慎重に解釈する必要があります。多くの経済学者は、指数の移動平均を3〜6か月にわたって評価し、着実に伸び率や衰退が見られる場合、アナリストがトレンドを口にします。

予想を上回る指数の上昇は、上向きのドルの短期揮発性を引き起こす可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"全米産業審議会米国消費者信頼感指数 (The Conference Board United States Consumer Confidence Index)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
12月 2025
89.1
83.4
92.9
11月 2025
88.7
88.1
95.5
10月 2025
94.6
93.5
95.6
9月 2025
94.2
100.7
97.8
8月 2025
97.4
105.8
98.7
7月 2025
97.2
98.8
95.2
6月 2025
93.0
88.4
98.4
5月 2025
98.0
98.8
85.7
4月 2025
86.0
66.6
133.5
3月 2025
54.6
101.5
52.6
2月 2025
98.3
98.3
136.5
1月 2025
104.1
105.2
9.7
12月 2024
104.7
115.9
140.2
11月 2024
111.7
109.3
109.6
10月 2024
108.7
98.9
99.2
9月 2024
98.7
101.8
105.6
8月 2024
103.3
104.2
101.9
7月 2024
100.3
108.0
97.8
6月 2024
100.4
107.5
101.3
5月 2024
102.0
76.3
97.5
4月 2024
97.0
139.7
103.1
3月 2024
104.7
107.2
104.8
2月 2024
106.7
108.0
110.9
1月 2024
114.8
102.4
108.0
12月 2023
110.7
102.3
101.0
11月 2023
102.0
102.7
99.1
10月 2023
102.6
104.5
104.3
9月 2023
103.0
111.5
108.7
8月 2023
106.1
113.4
114.0
7月 2023
117.0
106.0
110.1
6月 2023
109.7
101.7
102.5
5月 2023
102.3
102.7
103.7
4月 2023
101.3
103.5
104.0
3月 2023
104.2
104.9
103.4
2月 2023
102.9
107.7
106.0
1月 2023
107.1
104.2
109.0
12月 2022
108.3
101.2
101.4
11月 2022
100.2
105.2
102.2
10月 2022
102.5
105.6
107.8
9月 2022
108.0
99.4
103.6
8月 2022
103.2
97.1
95.3
7月 2022
95.7
102.4
98.4
6月 2022
98.7
106.8
106.4
5月 2022
106.4
107.2
108.6
4月 2022
107.3
108.8
107.6
3月 2022
107.2
112.1
105.7
2月 2022
110.5
114.8
111.1
1月 2022
113.8
112.7
115.2
12月 2021
115.8
111.6
111.9
11月 2021
109.5
111.6
111.6
12345
