消費者信頼感指数（Consumer Confidence Index）は、自国経済の安定性に対する消費者の信頼レベルを示しています。この指数は、約3000世帯の月次調査に基づいています（サンプルは全国を対象としています）。この指標により、平均的な消費者の財務状況、購買力、信頼性を評価することができます。指数は非営利団体である全米産業審議会によって計算されます。

アンケートには5つの質問が含まれています。2つの質問は、現在の経済状況、すなわち一般的なビジネス条件と雇用に関連しています。さらに3つの質問は、今後6ヶ月間のビジネス状況、雇用及び家計収入の変化に関する消費者の期待を反映しています。回答者は、これらのコンポーネントを良い、悪い、または普通として評価します。アンケートの60％は期待についてであるため、この指標は主要な市場指標であると考えられています。これは景気先行指数の計算に含まれます。

特に景気が減速する際の消費者信頼感に関する強い報告書は、通貨市場を急激に押し上げる可能性があります。消費者信頼感の高まりは、人々がより多くを消費し、大規模の購入（例えば、車や家）をすることを示唆しています。これは経済活動の増加と消費支出の増加につながります。また、消費支出の伸びによってインフレが進行する可能性があります。したがって、消費者信頼感指数は通常、プロの経済学者によって厳重に監視されます。

しかし、消費者の信頼は、現在の気分によって決まる非常に主観的な見積もりです。したがって、結果は慎重に解釈する必要があります。多くの経済学者は、指数の移動平均を3〜6か月にわたって評価し、着実に伸び率や衰退が見られる場合、アナリストがトレンドを口にします。

予想を上回る指数の上昇は、上向きのドルの短期揮発性を引き起こす可能性があります。

