米国住宅価格指数(HPI)前月比 (United States House Price Index (HPI) m/m)

国：
米国
USD, 米ドル
情報源：
米連邦住宅金融局 (Federal Housing Finance Agency)
セクター
ハウジング
0.4% 0.2%
-0.1%
最後の発表 重要性 実際 予測
0.2%
0.4%
次の発表 実際 予測
住宅価格指数(HPI)前月比は、報告月の米国住宅価格の前月と比べた変化を反映しています。 この指標は、戸建て住宅の反復販売の加重指標です。同じ物件の反復販売やリファイナンスの平均価格変動を測定します。この計算には、ファニーメイとフレディマック（米国内最大の住宅ローン機関）が締結した中古住宅に関する住宅ローン案件のデータが含まれています。この計算では、政府保証付き融資で調達された不動産の抵当貸付だけでなく、マンション、協同組合及び複数単位不動産の住宅ローン取引も考慮されていません。指数はインフレ調整されません。

便宜上、50州は9つの国勢調査領域（太平洋、山地、東北中央、東南中央、西北中央、西南中央、ニューイングランド、中大西洋、南大西洋）に分かれています。全国的な指数の変更に加えて、これらの9つの部門のデータが別々に公開されています。したがって、HPIは、情報の広い範囲で、国の異なる地理的地域における住宅市場の価格動向をタイムリーかつ正確に示す指標です。それがHPIが他の住宅市場指標と異なる理由です。

この指標をは、住宅市場における活動を評価するために経済学者によって分析され、また、住宅ローン金利の変化を測定し、異なる地域の住宅の可用性を評価し、国の一般的なインフレを評価するための分析ツールとしても機能します。

直近値:

実際のデータ

予想値

"米国住宅価格指数(HPI)前月比 (United States House Price Index (HPI) m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
0.4%
0.2%
-0.1%
9月 2025
0.0%
0.4%
0.4%
8月 2025
0.4%
0.0%
0.0%
7月 2025
-0.1%
0.1%
-0.2%
6月 2025
-0.2%
-0.2%
-0.1%
5月 2025
-0.2%
-0.2%
-0.3%
4月 2025
-0.4%
0.1%
0.0%
3月 2025
-0.1%
0.2%
0.0%
2月 2025
0.1%
0.3%
0.3%
1月 2025
0.2%
0.3%
0.5%
12月 2024
0.4%
0.3%
0.4%
11月 2024
0.3%
0.3%
0.5%
10月 2024
0.4%
0.3%
0.7%
9月 2024
0.7%
0.3%
0.4%
8月 2024
0.3%
0.3%
0.2%
7月 2024
0.1%
0.3%
0.0%
6月 2024
-0.1%
0.4%
0.0%
5月 2024
0.0%
0.3%
0.3%
4月 2024
0.2%
0.3%
0.0%
3月 2024
0.1%
0.8%
1.2%
2月 2024
1.2%
0.0%
-0.1%
1月 2024
-0.1%
0.2%
0.1%
12月 2023
0.1%
0.3%
0.4%
11月 2023
0.3%
0.4%
0.3%
10月 2023
0.3%
0.3%
0.7%
9月 2023
0.6%
0.8%
0.7%
8月 2023
0.6%
1.0%
0.8%
7月 2023
0.8%
0.1%
0.4%
6月 2023
0.3%
0.7%
5月 2023
0.7%
0.2%
0.7%
4月 2023
0.7%
0.3%
0.5%
3月 2023
0.6%
0.3%
0.7%
2月 2023
0.5%
-0.2%
0.1%
1月 2023
0.2%
-0.6%
-0.1%
12月 2022
-0.1%
-0.6%
-0.1%
11月 2022
-0.1%
0.8%
0.0%
10月 2022
0.0%
0.8%
0.1%
9月 2022
0.1%
-0.7%
-0.7%
8月 2022
-0.7%
-0.3%
-0.6%
7月 2022
-0.6%
0.7%
0.1%
6月 2022
0.1%
1.1%
1.3%
5月 2022
1.4%
1.0%
1.5%
4月 2022
1.6%
1.5%
1.6%
3月 2022
1.5%
1.8%
1.9%
2月 2022
2.1%
1.4%
1.6%
1月 2022
1.6%
1.4%
1.3%
12月 2021
1.2%
1.3%
1.2%
11月 2021
1.1%
1.0%
1.1%
10月 2021
1.1%
1.2%
0.9%
9月 2021
0.9%
1.4%
1.0%
12345
