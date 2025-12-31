住宅価格指数(HPI)前月比は、報告月の米国住宅価格の前月と比べた変化を反映しています。 この指標は、戸建て住宅の反復販売の加重指標です。同じ物件の反復販売やリファイナンスの平均価格変動を測定します。この計算には、ファニーメイとフレディマック（米国内最大の住宅ローン機関）が締結した中古住宅に関する住宅ローン案件のデータが含まれています。この計算では、政府保証付き融資で調達された不動産の抵当貸付だけでなく、マンション、協同組合及び複数単位不動産の住宅ローン取引も考慮されていません。指数はインフレ調整されません。

便宜上、50州は9つの国勢調査領域（太平洋、山地、東北中央、東南中央、西北中央、西南中央、ニューイングランド、中大西洋、南大西洋）に分かれています。全国的な指数の変更に加えて、これらの9つの部門のデータが別々に公開されています。したがって、HPIは、情報の広い範囲で、国の異なる地理的地域における住宅市場の価格動向をタイムリーかつ正確に示す指標です。それがHPIが他の住宅市場指標と異なる理由です。

この指標をは、住宅市場における活動を評価するために経済学者によって分析され、また、住宅ローン金利の変化を測定し、異なる地域の住宅の可用性を評価し、国の一般的なインフレを評価するための分析ツールとしても機能します。

