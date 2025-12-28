カレンダーセクション

輸出物価指数（Export Price Index）前年比は、指定された年に米国で生産され輸出された商品やサービスの価格の前年と比較した変化を測定します。

価格データの最大の部分は、米国の輸出業者の調査から収集されたものです。指数計算に使用される品目の財及びサービスの25％は年に2回見直されます。このような見直しによって、市場における新商品の出現と、取引回転率における既存商品の相対的シェアの減少を考慮に入れることが可能になります。重みは、指数計算のすべての位置に与えられます。この指数は季節調整されています。アナリストは通常、適切な解釈のために数ヶ月にわたり指数の変化を測定します。

指数の計算には、軍事用品、芸術品、中古品（修復済み品）、慈善寄付金、鉄道機器、特定の種類の輸入（カスタム資本設備）を除くすべての品物が含まれます。貨物と旅客の航空輸送は、指数計算に含まれています。

輸出物価指数は、国家貿易統計を作成するためのデフレーターとして使用されます。経済学者はこの指数を使って、短期的なインフレを予測します。この指数は、貿易フローの構造の変化を評価するためにも使用されます。

指数のドル相場への影響は、インフレの評価に関連しています。 一般的に、伸びはドルに対してプラスと見なされます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"米国輸出価格指数前年比 (United States Export Price Index y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
9月 2025
3.8%
3.4%
8月 2025
3.4%
3.2%
2.2%
7月 2025
2.2%
3.2%
2.8%
6月 2025
2.8%
0.7%
1.7%
5月 2025
1.7%
1.7%
2.0%
4月 2025
2.0%
3.0%
2.4%
3月 2025
2.4%
3.3%
2.1%
2月 2025
2.1%
2.3%
2.7%
1月 2025
2.7%
2.6%
1.8%
12月 2024
1.8%
-0.9%
0.8%
11月 2024
0.8%
2.2%
-0.1%
10月 2024
-0.1%
-0.2%
-2.1%
9月 2024
-2.1%
-0.3%
-0.7%
8月 2024
-0.7%
0.4%
1.4%
7月 2024
1.4%
-2.2%
0.7%
6月 2024
0.7%
1.8%
0.6%
5月 2024
0.6%
4.0%
-1.0%
4月 2024
-1.0%
-4.9%
-1.4%
3月 2024
-1.4%
-1.2%
-1.8%
2月 2024
-1.8%
1.8%
-2.4%
1月 2024
-2.4%
-2.1%
-3.2%
12月 2023
-3.2%
-9.3%
-5.2%
11月 2023
-5.2%
-7.7%
-4.9%
10月 2023
-4.9%
-2.9%
-4.1%
9月 2023
-4.1%
-2.3%
-5.5%
8月 2023
-5.5%
-7.9%
-7.9%
7月 2023
-7.9%
-14.1%
-12.0%
6月 2023
-12.0%
-11.1%
-10.1%
5月 2023
-10.1%
-8.1%
-5.9%
4月 2023
-5.9%
-8.2%
-4.8%
3月 2023
-4.8%
-4.2%
-0.8%
2月 2023
-0.8%
-1.2%
2.3%
1月 2023
2.3%
2.6%
5.0%
12月 2022
5.0%
5.2%
6.3%
11月 2022
6.3%
6.4%
6.9%
10月 2022
6.9%
7.5%
9.5%
9月 2022
9.5%
7.3%
10.8%
8月 2022
10.8%
9.6%
13.1%
7月 2022
13.1%
20.7%
18.2%
6月 2022
18.2%
21.1%
18.9%
5月 2022
18.9%
17.7%
18.0%
4月 2022
18.0%
21.4%
18.8%
3月 2022
18.8%
18.2%
16.6%
2月 2022
16.6%
12.6%
15.1%
1月 2022
15.1%
12.1%
14.7%
12月 2021
14.7%
18.1%
18.2%
11月 2021
18.2%
18.6%
18.0%
10月 2021
18.0%
16.5%
16.3%
9月 2021
16.3%
17.8%
16.8%
8月 2021
16.8%
17.4%
17.2%
1234
