経済指標カレンダー
米国コアCPI n.s.a. (United States Core Consumer Price Index (CPI) n.s.a.)
国：
米国
USD, 米ドル
セクター
価格
|低
|330.425
|
330.804
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|
330.425
|次の発表
|実際
|予測
|
前
コア消費者物価指数(CPI)は月次計算され、消費者の視点からの商品とサービスの固定品目の価格の変化を測定します。食品及びエネルギーは、揮発性が高いために指数から除外されています。 消費者物価指数はインフレのダイナミクスとみなされます。
直近値:
実際のデータ
"米国コアCPI n.s.a. (United States Core Consumer Price Index (CPI) n.s.a.)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
330.425
330.804
9月 2025
330.804
329.970
8月 2025
329.970
328.980
7月 2025
328.980
328.364
6月 2025
328.364
327.509
5月 2025
327.509
326.815
4月 2025
326.815
325.933
3月 2025
325.933
325.252
2月 2025
325.252
323.842
1月 2025
323.842
322.007
12月 2024
322.007
321.947
11月 2024
321.947
321.758
10月 2024
321.758
321.109
9月 2024
321.109
320.017
8月 2024
320.017
319.214
7月 2024
319.214
319.003
6月 2024
319.003
318.629
5月 2024
318.629
317.978
4月 2024
317.978
317.088
3月 2024
317.088
315.419
2月 2024
315.419
313.623
1月 2024
313.623
311.907
12月 2023
311.907
311.606
11月 2023
311.606
311.380
10月 2023
311.380
310.817
9月 2023
310.817
310.103
8月 2023
310.103
309.402
7月 2023
309.402
308.910
6月 2023
308.910
308.096
5月 2023
308.096
306.899
4月 2023
306.899
305.476
3月 2023
305.476
304.011
2月 2023
304.011
301.962
1月 2023
301.962
300.113
12月 2022
300.113
299.600
11月 2022
299.600
299.315
10月 2022
299.315
298.442
9月 2022
298.442
297.178
8月 2022
297.178
295.646
7月 2022
295.646
294.680
6月 2022
294.680
292.506
5月 2022
292.506
290.846
4月 2022
290.846
289.305
3月 2022
289.305
288.059
2月 2022
288.059
285.996
1月 2022
285.996
283.908
12月 2021
283.908
282.754
11月 2021
282.754
281.617
10月 2021
281.617
279.884
9月 2021
279.884
279.507
