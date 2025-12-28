Fed消費者信用は、個人に与えられた未払いクレジットの月ごとの変化を示しています。この報告には、家計、家族、その他の個人的支出のクレジットが反映されています。ただし、不動産担保融資は含まれていません。

米国の消費者金融には、リボルビング（貸付与信の大部分を占める事前割当引当金及びクレジットカードなど）と非リボルビング（事前に設定された支払スケジュールによるクローズドエンドクレジット）の2種類があります。自動車及び教育ローンは、非リボルビング信用の大半を占めています。

この指標は、銀行、金融会社、小売業者、信用金庫からのデータに基づいています。選択した期間のパーセント変化は、前期間クレジットレベルを実際の値で割ったものとして計算されます。

この指数は潜在的な小売売上高を評価するために使用され、金利の変化を示しています。指数の伸びは消費者支出の増加を示し、これは潜在的なインフレの進行と、国家経済の金融部門と信用部門におけるより高い活動を示唆します。しかし、家計債務の増加は、経済の過熱を示す可能性があります。

一般的に、消費者信用の伸びは、米ドル相場にプラスの影響を与えます。

直近値: