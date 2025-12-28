経済指標カレンダー
米国JOLTS求人労働異動調査 (United States JOLTS Job Openings)
|高
|7.670 M
|7.378 M
|
7.658 M
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|7.381 M
|
7.670 M
|次の発表
|実際
|予測
|
前
JOLTS求人労働異動調査（JOLTS Job Openings）は米国の商業、工業、オフィスの求人情報を毎月掲載しています。計算には、月の最終営業日現在で埋まっていないすべての求人が含まれます。
この指標は、雇用主の調査に基づいて米国JOLTS（Job Openings and Labor Turnover Survey、求人労働異動調査）報告書に含まれています。 アンケートでは、雇用主は自社の雇用、欠員数、雇用と解雇を特徴づけます。これらのデータは処理され、毎月発行される報告書に含まれます。これには、地域や業種ごとに異なるデータが含まれます。
調査サンプルには、全50州とコロンビア特別区の約16,000社の米国企業が含まれており、小売業、産業界、建設業、鉱業業、運輸業、IT業、金融業、教育業、医薬品業など、アメリカ経済の大部分が代表されます。
JOLTSデータは、国家レベルでの労働力の不足または過剰供給の尺度です。このレポートが出される前は、米国の労働需要が満たされているかどうかについての指標はありませんでした。
経済学者は、このレポートを利用して、全国の労働市場を分析し、景気循環を特徴づけます。欠員の増加は一方では経済を特徴づけますが、失業率が引き続き増加すると、それは 労働市場の不均衡と資格のある人材の不足を示します。公的空席率とその履行率の長期的な観測は、政府レベルの教育訓練プログラムの調整に使用されます。
一般的に、空席数の増加は、米ドルにとってプラスと見なすことができます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"米国JOLTS求人労働異動調査 (United States JOLTS Job Openings)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
