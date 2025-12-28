フィラデルフィア連邦準備制度の雇用指数は、フィラデルフィア連邦準備区の工業部門における労働市場の状況を反映しています。この地域には、ペンシルバニア州、ニュージャージー州、デラウェア州の、すなわち経済活動の高い州が含まれます。ここのビジネス状況は、全国的に推定することができます。

この指数は、地域の大企業の月次調査に基づいて算出されています。<企業の経営陣は、製造業における現在のビジネス状況を評価するよう求められています。この調査には、雇用指数に属する社内の従業員の数に関する質問が含まれています。調査参加者には、数字が増減したか変わらないかの、相対的に推定するよう求められます。先月の評価と今後6ヶ月間の予測の2つの時間間隔での回答が期待されます。

ポジティブ指数は、雇用が地域全体で平均して増加していることを示しています。ゼロ以下の指数値は、経済の製造部門における雇用の弱体化を示します。

労働市場活動が米国のインフレの主要要因の1つなので、アナリストはこの指標構成要素に注意を払うことが多いです。雇用の伸びは、消費の増加を示唆しており、これは経済の発展に有利な要因です。この地域の製造業部門はほとんどの雇用を創出しているため、この部門の雇用は全体的な状況の代表的な指標となります。 フィラデルフィア連邦準備制度の雇用指数の変化は、ドル相場に僅かな変動を引き起こす可能性があります。

直近値: