経済指標カレンダー
米国製造業給与 (United States Manufacturing Payrolls)
国：
米国
USD, 米ドル
セクター
労働
|低
|-5 K
|-4 K
|
-9 K
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|-5 K
|
-5 K
|次の発表
|実際
|予測
|
前
製造業給与計算では、前月と比較して、その月の製造企業の従業員数の絶対差が反映されています。この指標は労働市場の状態を評価することを可能にするので、期待されるより高い指標値は米ドルにとってプラス、低い指標値はマイナスとして見なされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"米国製造業給与 (United States Manufacturing Payrolls)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
-5 K
-4 K
-9 K
9月 2025
-6 K
1 K
-15 K
8月 2025
-12 K
-2 K
-2 K
7月 2025
-11 K
-1 K
-15 K
6月 2025
-7 K
0 K
-7 K
5月 2025
-8 K
-4 K
5 K
4月 2025
-1 K
1 K
3 K
3月 2025
1 K
5 K
8 K
2月 2025
10 K
-5 K
-5 K
1月 2025
3 K
1 K
-12 K
12月 2024
-13 K
28 K
25 K
11月 2024
22 K
-11 K
-48 K
10月 2024
-46 K
6 K
-6 K
9月 2024
-7 K
-13 K
-27 K
8月 2024
-24 K
5 K
6 K
7月 2024
1 K
-1 K
-9 K
6月 2024
-8 K
1 K
0 K
5月 2024
8 K
6 K
6 K
4月 2024
8 K
5 K
-4 K
3月 2024
0 K
-13 K
-10 K
2月 2024
-4 K
8 K
8 K
1月 2024
23 K
4 K
8 K
12月 2023
6 K
-1 K
26 K
11月 2023
28 K
2 K
-35 K
10月 2023
-35 K
1 K
14 K
9月 2023
17 K
-1 K
11 K
8月 2023
16 K
1 K
-4 K
7月 2023
-2 K
0 K
6 K
6月 2023
7 K
-4 K
-3 K
5月 2023
-2 K
-1 K
10 K
4月 2023
11 K
2 K
-8 K
3月 2023
-1 K
-1 K
-1 K
2月 2023
-4 K
0 K
13 K
1月 2023
19 K
1 K
12 K
12月 2022
8 K
-1 K
8 K
11月 2022
14 K
3 K
36 K
10月 2022
32 K
-1 K
23 K
9月 2022
22 K
-5 K
27 K
8月 2022
22 K
6 K
36 K
7月 2022
30 K
2 K
27 K
6月 2022
29 K
-12 K
18 K
5月 2022
18 K
8 K
61 K
4月 2022
55 K
11 K
43 K
3月 2022
38 K
-22 K
38 K
2月 2022
36 K
2 K
16 K
1月 2022
13 K
30 K
32 K
12月 2021
26 K
-24 K
35 K
11月 2021
31 K
-17 K
48 K
10月 2021
60 K
12 K
31 K
9月 2021
26 K
4 K
31 K
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用