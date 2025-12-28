カレンダーセクション

ISM米国非製造業雇用 (ISM United States Non-Manufacturing Employment)

国：
米国
USD, 米ドル
情報源：
供給管理研究所（Institute for Supply Management） (Institute for Supply Management)
セクター
ビジネス
N/D 47.2
48.2
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
ISM非製造業雇用は供給管理研究所 (The Institute of Supply Management、ISM) が非製造業PMIを計算する際の基準となる拡散指標の1つで、サービス業企業における雇用の変化を反映しています。

指数の計算は、米国サービス部門の17業種からの供給担当者の月次調査から収集されたデータに基づいています。回答者は、過去1ヶ月間の企業の雇用情勢（改善、悪化、変化なし）を見積もります。収集されたデータは処理され、ディフュージョンインデックスにまとめられます。総PMI計算における指数の重みは25％です。

ISM非製造雇用指数は、通常、労働統計局が発表した他のデータと通常密接に関連しています。サービス部門における雇用の伸びは、通常、労働市場における一般的にポジティブな状況を反映しています。企業は従業員を雇うため、雇用数は増加しており、失業率は低下しています。

しかし、指数は一般的にドル相場に直接影響を及ぼすものではなく、通常はPMIの一部として解釈されます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"ISM米国非製造業雇用 (ISM United States Non-Manufacturing Employment)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
N/D
47.2
48.2
10月 2025
48.2
47.2
9月 2025
47.2
46.5
8月 2025
46.5
47.1
46.4
7月 2025
46.4
47.8
47.2
6月 2025
47.2
48.3
50.7
5月 2025
50.7
48.6
49.0
4月 2025
49.0
47.7
46.2
3月 2025
46.2
51.2
53.9
2月 2025
53.9
51.1
52.3
1月 2025
52.3
51.3
51.3
12月 2024
51.4
51.2
51.5
11月 2024
51.5
50.3
53.0
10月 2024
53.0
48.4
48.1
9月 2024
48.1
47.9
50.2
8月 2024
50.2
48.2
51.1
7月 2024
51.1
47.0
46.1
6月 2024
46.1
47.3
47.1
5月 2024
47.1
50.0
45.9
4月 2024
45.9
48.6
48.5
3月 2024
48.5
49.1
48.0
2月 2024
48.0
49.8
50.5
1月 2024
50.5
47.7
43.8
12月 2023
43.3
50.4
50.7
11月 2023
50.7
51.7
50.2
10月 2023
50.2
54.0
53.4
9月 2023
53.4
52.7
54.7
8月 2023
54.7
51.8
50.7
7月 2023
50.7
51.1
53.1
6月 2023
53.1
49.9
49.2
5月 2023
49.2
51.0
50.8
4月 2023
50.8
52.6
51.3
3月 2023
51.3
52.0
54.0
2月 2023
54.0
49.8
50.0
1月 2023
50.0
50.6
49.4
12月 2022
49.8
50.2
51.5
11月 2022
51.5
51.0
49.1
10月 2022
49.1
51.6
53.0
9月 2022
53.0
49.6
50.2
8月 2022
50.2
48.2
49.1
7月 2022
49.1
48.7
47.4
6月 2022
47.4
49.8
50.2
5月 2022
50.2
51.7
49.5
4月 2022
49.5
51.2
54.0
3月 2022
54.0
50.3
48.5
2月 2022
48.5
53.5
52.3
1月 2022
52.3
55.7
54.7
12月 2021
54.9
54.1
56.5
11月 2021
56.5
52.2
51.6
10月 2021
51.6
53.3
53.0
123
