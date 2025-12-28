ISM非製造業雇用は供給管理研究所 (The Institute of Supply Management、ISM) が非製造業PMIを計算する際の基準となる拡散指標の1つで、サービス業企業における雇用の変化を反映しています。

指数の計算は、米国サービス部門の17業種からの供給担当者の月次調査から収集されたデータに基づいています。回答者は、過去1ヶ月間の企業の雇用情勢（改善、悪化、変化なし）を見積もります。収集されたデータは処理され、ディフュージョンインデックスにまとめられます。総PMI計算における指数の重みは25％です。

ISM非製造雇用指数は、通常、労働統計局が発表した他のデータと通常密接に関連しています。サービス部門における雇用の伸びは、通常、労働市場における一般的にポジティブな状況を反映しています。企業は従業員を雇うため、雇用数は増加しており、失業率は低下しています。

しかし、指数は一般的にドル相場に直接影響を及ぼすものではなく、通常はPMIの一部として解釈されます。

直近値: